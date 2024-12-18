Українських військових навчають, як виходити з оточення: фото, відео

Бої в довгих фортифікаційних спорудах – одні з найскладніших для піхоти.

Щоб навчитися оперативно вириватися з оточень, що їх уже традиційно влаштовують росіяни, українські захисники опановують нові тактики ближнього бою. Такі вишколи відбуваються постійно. На одному з них побувала знімальна група ТСН.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Військові спершу, ніж вийти на умовне поле бою, повторюють теорію, щоб згодом розділитися по парах, зарядити магазини і відкрити вогонь по умовному ворогові. Бійці рухаються синхронно. Нога в ногу. Стрілецький вогонь контролює інструктор, який іде позаду. Він рахує і записує кількість влучань у цілі. Це – ймовірні противники, які чатують на різній висоті.

В Україні військові проходять навчання

У вузьких бліндажах, хаосі, на адреналіні втримати контроль дедалі важче, пояснюють армійці. Їхнє завдання тут – увесь час наступати разом.

За легендою, цю траншею щойно частково звільнили. І зараз ці хлопці мають її якнайшвидше зачистити. Подібні бої в довгих фортифікаційних спорудах – одні з найскладніших для піхоти, пояснюють досвідчені військові.

Цей вишкіл проходять ті, хто вміють воювати. У своїх підрозділах вони – інструктори. Тут – учні. Після двох місяців навчань засвоєні знання та досвід ці інструктори повезуть до бойових частин, де навчатимуть уже своїх підопічних.

Навчання військових

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 18 грудня. Примусова ЕВАКУАЦІЯ з Покровська! СУД над комбригом! Нова влада в Сирії!

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