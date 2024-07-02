Українських жінок не випускатимуть за кордон?: кому треба піти до ТЦК та який штраф загрожує за неявку

Мобілізація жінок з 1 липня залишається добровільною, як і раніше. Жодну жінку не можуть призвати без її згоди.

В Україні жінки за порушення правил військового обліку можуть "схопити" штраф. Однак, це стосується не всіх українок. Тільки жінки певних спеціальностей, які не стануть на військовий облік, можуть "влетіти в копієчку".

Хто підпадає під цю категорію, які суми штрафів передбачені у законодавстві та чи можна жінкам медичних професій виїжджати за кордон – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Жінок штрафуватимуть

В Україні триває мобілізація, а тому всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦУК та СП. Це стосується і військовозобов’язаних жінок, а саме жінок, які мають фармацевтичну чи медичну спеціальність. Однак загалом мобілізація жінок з 1 липня залишається добровільною, як і раніше. Жодну жінку не можуть призвати без її згоди. Але це не означає, що жінки-медики не мають жодних зобов'язань. Вони можуть отримати штраф у розмірі 17 тисяч гривень, якщо порушать правила військового обліку. Зокрема, жінок певних спеціальностей можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані.

Нагадаємо, що військовозобов'язаними є жінки таких спеціальностей:

фізична терапія; медична та психологічна реабілітація; громадське здоров'я; фізична реабілітація; промислова фармацевтика; фармацевтика; санітарія та експертиза; стоматологія; медицина; медсестринство; технології медичної діагностики та лікування; біомедична інженерія; біотехнології та біоінженерія; професіонали патології; токсикологія; фармакологія; фізіології та епідеміологія.

Жінки перерахованих вище професій зобов'язані стати на військовий облік і оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, то їм нарівні з чоловіками загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Їхні роботодавці також зобов'язані контролювати постановку співробітниць на облік. Також взяття жінки на облік проводиться під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або під час працевлаштування. Щоб стати на облік, медики мають пройти ВЛК.

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Добровільно до ЗСУ

Добровільно на облік можуть стати жінки зі спеціальністю та/або професією, спорідненою з військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України. Жінки, які стоять на військовому обліку, можуть бути призвані до армії або залучені до робіт із забезпечення оборони України лише добровільно. При цьому прописано гендерну рівність. Тобто жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, в однакових умовах приймаються на службу за контрактом, призиваються та проходять службу. Адвокатка юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Валерія Гудій розповіла, які обов’язки мають жінки облікових спеціальностей після постановки на військовий.

"Медикині та фармацевтки після постановки на військовий облік мають такі обов’язки: проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі; виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством; прибувати за викликом відповідного територіального центру комплектування для оформлення військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов'язаних), приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних; проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії відповідного ТЦК; вчасно повідомляти інформацію про себе (сімейний стан, стан здоров’я), адреси місця проживання, освіти, місця роботи і посади", - уточнила вона.

Не стала на облік до ТЦК – не маєш роботи

Ще один "сюрприз" чекає на жінок медиків і фармацевтів. Вони мають стати на військовий облік, якщо хочуть працювати далі. Уряд виключив норму, відповідно до якої жінки-медики чи фармацевтки, які не отримували військово-облікового документа, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року. Водночас чинними лишаються норми, відповідно до яких керівники державних органів та підприємств повідомляють ТЦК про жінок, які в них працюють та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на обліку. Непрацевлаштовані жінки мають самостійно прибути до ТЦК, щоб їх узяли на військовий облік, йдеться в постанові.

"Жінок, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковими спеціальностями (крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком), беруть на військовий облік за їхнім бажанням на загальних засадах", - зауважила адвокатка.

Чи можуть військовозобов’язані жінки-медики виїхати за кордон

Виїзд за кордон жінкам-медикам дозволено, навіть якщо вони стоять на військовому обліку. Наразі з країни не випускають тільки українок, які служать за контрактом, а також жінок-держслужбовиць.

Варто зазначити, що згідно з інформацією уряду, наразі в складі українських Збройних сил вже служать 65 000 жінок, що на 40% більше, ніж 2021 року, перед початком повномасштабного вторгнення. Більшість з цих жінок є доброволицями, оскільки для жінок немає обов'язкового призову. Проте тепер жінки з медичною освітою зобов'язані зареєструватися у місцевому ТЦК.

Продовження термінів оновлення даних у ТЦК

Зауважимо, що в Україні встановлені чітки дедлайни, коли всі військовозобов’язані українці, зокрема, і жінки з медичною професією, від 18 до 60 років мають оновити свої дані. Зробити це потрібно до 16 липня 2024 року. Порушників термінів очікує чималий штраф.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Арʼєв запропонував збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних із 60 до 150 днів. Відповідний законопроєкт був поданий до ВР. Примітно, що у Міноборони пропозицію подовжити терміни оновлення даних у ТЦК спершу підтримали, але потім відмовилися від цієї ідеї. Про це свідчить лист міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня. Також у відомстві заявили, що просто не бачать підстав для продовження терміну оновлення даних у ТЦК та СП. Про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону 25 червня.

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"Сюрприз" для власників авто

Ще один "сюрприз" чекає на власників авто. Він пов'язаний з мобілізацією та оновленням даних. Якщо керівник підприємства, установи чи організації не оновить дані про зареєстровані транспортні засоби, йому загрожує чималий штраф. Правознавці кажуть, що відповідно до постанови Кабміну №1921, керівники підприємств, установ та організацій щороку до 20 червня і 20 грудня подають до ТЦК та СП інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їхній технічний стан, а також про громадян, які працюють на транспортних засобах і техніці. Якщо власник завчасно не оновить дані, йому загрожує штраф від 34 000 до 59 500 грн. За словами адвокатки Таміли Алексик, новина про необхідність оновлення даних на ТЗ дійсно хвилює багатьох українців, адже стосується величезної кількості громадян.

Фахівчиня каже, що виконати вимогу постанови мають як великі, так і малі підприємства, установи та організації, зокрема транспортні, наприклад, КП "Київпастранс". У встановлені законом терміни до 20 червня і до 20 грудня керівництво підприємства має надати інформацію до ТЦК та СП про зареєстровані транспортні засоби.

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Форс-мажори

Адвокатка додає, що також варто враховувати виникнення форс-мажорних обставин. Наприклад, часті повітряні тривоги, довготривалі відключення світла або ж, не дай Боже, приліт ворожої ракети чи БпЛА. За словами Таміли Алексик, маючи на руках фіксацію форс-мажорних обставин, керівник підприємства, установи або організації має право оскаржити рішення ТЦК у суді.

Можливо, ТЗ вже були зняті з обліку чи зареєстровані на іншу особу. В такому разі керівникові підприємства, установи або організації доведеться відповідати за неправдиву інформацію, яка була надана до ТЦК. Наприклад, за підприємством зареєстрований транспортний засіб, але його стан насправді такий, що він вже не може експлуатуватися. До речі, є такі установи та організації, де за керівником зареєстровано до 10 та більше авто. З них, наприклад, у робочому стані – лише два, а інші потребують капітального ремонту або були розібрані на запчастини.

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В таких випадках Таміла Алексик рекомендує керівникам підприємства завчасно знімати ТЗ з обліку, тим паче, якщо авто використовується як донор для інших автомобілів.

Ба більше, за словами Таміли Алексик, урядова постанова частково стосується і звичайних автовласників.

Адвокатка підкреслила, що відповідальність за статтею 210 існує і для звичайних громадян у разі порушення законодавчих норм про мобілізацію, але конкретної вказівки, що вони зобов’язані надавати інформацію про авто до ТЦК, немає.

Вона додала, що приватні особи наразі не зобов’язані надавати інформацію про авто до ТЦК та СП. Прописано лише, що вони можуть це зробити, але не зазначено, як саме це відбуватиметься. Термінів надання інформації щодо ТЗ від звичайних громадян поки не існує.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони пояснили, як у "Резерві+" згенерувати військово-обліковий документ.

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