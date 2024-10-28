Українським захисникам на фронт передали унікальну техніку: фото, відео

16 пунктів керування БПЛА передали українським бійцям. Це мікроавтобуси підвищеної прохідності зі спеціалізованим обладнанням. Працювати вони будуть на різних напрямках, а головно на Донеччині. Збирали такі пункти керування як пересІчні українці, так і великі компанії. Активно до цього долучилася і "1+1 медіа".

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Рівною колоною, один за одним, мікроавтобуси темного кольору заїжджають у визначене місце на околиці Києва. Паркуються, глушать мотори і йдуть на інструктаж. Це не просто автівки, це - мобільні пункти управління БпЛА.

"Потрібно більше для літаків, або щось такого, що працює з глибини", - каже боєць "Ірландець".

Це можуть бути "Лелеки", "Шарки", "Фурії" чи будь-що інше, каже боєць на позивний "Ірландець", який відповідає за забезпечення БПЛА у 53-тій окремій механізованій бригаді. Прямо звідси, вже за 10 хвилин він поїде цією автівкою на фронт.

Безпілотник

"Все залежить від того, що ти вмієш і, що ви спланували. Можемо зробити під розвідку, можемо під ударні, тут вона універсальна. Пересувний пункт це - зручно, як для пілотів, так і для тих, хто керує. Ти можеш бачити куди умовно тебе веде твій розвідник і ударним дроном відповідно працювати", - каже "Ірландець".

Як один з прикладів це - полювання на ворожі дрони-розвідники, що нині почастішало. Є навіть випадки коли за ціль одночасно змагаються по два наші підрозділи.

Головні переваги цих мобільних пунктів управління БпЛА - продумане обладнання для роботи, системи приховування автівки на місцевості, автономне живлення та зв'язок. А ще посилена ходова та підвищена прохідність мікроавтобусів, одне із того - на що звертає нашу увагу боєць Головного управління розвідки, на позивний "Аферист".

"Це і деякий комфорт для пілотів, для особового складу, ну і це мобільність головне. Важливо мати цю мобільність, швидко змінювати точки, десь "підскакувати" ближче, десь "відскакувати". Тобто мобільність, комфорт і якість виконання завдань", - каже "Аферист".

Мобільні пункти управління БпЛА для ЗСУ

Не менше уваги приділили і зміцненню корпусу, а також днища цих автівок. І до слова, кілька місяців тому це врятувало життя одному з екіпажів. Водій тоді отримав серйозні травми і був ушпиталений; пасажир та ще один розвідник відбулися меншими пошкодженнями.

"Такого немає ні в кого, таким ніхто не воює, це специфічний виріб який народився і створений в Україні, який довершується під час війни в Україні, і який кожного разу стає ліпшим за попередній зразок", - каже фахівець з автотранспортних засобів фонду "Повернись живим" Дмитро Лаврик.

Мобільні пункти управління БпЛА.

Саме ці мобільні пункти управління БпЛА, уже є третьою генерацією подібного забезпечення, все у межах проєкту "Ліга аеророзвідки", який втілює Благодійний фонд "Повернись Живим". На 16 спецавто, зусиллями "1+1 медіа", "FootballHub", Української прем'єр ліги, "Нової пошти" та інших компаній, було зібрано 48 мільйонів гривень. Які значно підсилять можливості українских оборонців, надаючи, як жартують вони самі, їм ледь не офісні умови роботи.

Виконувати ці "задачі" будуть на різних напрямках, і починаючи від цього моменту - звідси авто вирушають прямісінько на бойові позиції.

Українським бійцям передали 16 пунктів керування БПЛА

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 28 жовтня. ДЕКІЛЬКА ХВИЛЬ АТАК НА ХАРКІВ! Грузія готується до ПРОТЕСТІВ

Читайте також: