Українськими містами прокотилася хвиля "замінувань": в Одесі - аеропорт, а у Києві - вокзали

Правоохоронці розшукують псевдомінерів.

В Одесі через повідомлення аноніма перевіряли аеропорт. А у столиці - Центральний, Південний та Дарницький вокзал. Жодної загрози фахівці не виявили.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 11 листопада.

У Львові також через хибне повідомлення про вибухівку довелося евакуювати понад тисячу людей. Протягом п’яти годин там обстежували одразу сім торговельно-розважальних центрів. Поки правоохоронці оглядали об’єкти - біля кожного чергували газовики й рятувальники.

А у Харкові через погрози вибухом із двох навчальних закладів вивели кілька сотень учнів та педагогів. Невідомий зателефонував рятувальникам і розповів про закладену бомбу в 11 школі. А їх у місті дві - звичайна та інтернат. Експерти обстежили обидві. Небезпеки не виявили. Псевдомінерів розшукують. За неправдиві повідомлення про вибухи їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Декількома містами України прокотились повідомлення про масові замінування

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