Український льотчик МіГ-29, який здійснив 200 бойових вильотів, розповів про нові ракети та сумніви американців

Батько та син разом захищають Україну.
Командир ескадрильї 114 бригади тактичної авіації 30-річний Іван Смеречанський від перших днів війни захищає українське небо. А його батько ремонтує літаки.
Про свою роботу, страхи та найсокровенніше - до Дня авіації льотчик-винищувач дав ексклюзивне інтерв'ю кореспондентці ТСН Аллі Пасс.
Льотчик став відомим завдяки відео, на якому є іграшковий ведмедик на передній частині ліхтаря МіГ-29-го, що атакує ворога. Це талісман льотчика з позивним "Смерека".
"Мені друзі його знайшли і подарували на день народження. У кожного є якісь дитячі мрії, всі ми діти поки батьки живі", - каже Іван Смеречанський.
Льотчик Іван Смеречанський зі своїм ведмедиком здійснив понад 200 бойових вильотів. Під час деокупації Херсонщини випробував американські високошвидкісні ракети "Харм". А згодом першим з українських військових поцілив по ворогу крилатими "розумними" бомбами GBU-62.
"Це озброєння не наше, воно до нашого літака не пристосоване. Те, що зробили американці для нашого МіГа і СУшки-27, вони самі не були впевнені. Повернулись на аеродром, адреналін зашкалює. Кажуть - все добре, ціль поражена", - згадує льотчик.
Не стати льотчиком не міг - зізнається. Іван виріс на військовому аеродромі, де його батько працював авіатехніком. І хоч той пішов на пенсію задовго до вступу сина у льотний виш, зараз у війську - обидва. Все змінив ранок повномасштабного вторгнення, коли пан Валерій ледве дочекався дзвінка від сина з Харківщини. Саме він готував літак сина до бою у найтяжчі часи.
"Не можу його лишити! Що, син воює, а тато сидить в хаті?", - каже старший авіаційний технік літака Валерій Смеречанський.
"Ти гордишся, бо в багатьох моїх знайомих батьки повиїздили, а тут не стидно, що батько не ховався", - каже Іван Смеречанський.
Але зараз до літака сина йому зась - відколи Іван став командиром ескадрильї, закон забороняє їм служити разом, щоб не було звинувачень у корупції.
"Від початку війни до вересня ніхто не питався - тато, син? Там треба було виконувати завдання, а потім вже потихеньку почали підлаштовуватись під закони, які були до війни", - каже Валерій Смеречанський.
Тепер Валерій готує літаки побратимам сина, які поза очі називають його "Дідом". Але своє дитя чоловік пильнує навіть на відстані.
"Син пішов у відрядження, і старався туди - ближче до нього, щоб знати що і як. Якщо мені не виходило, дзвонив хлопцям і запитував - ну що там? Виявилось - осколки ракети були побили синів літак, він же мені не скаже", - розповідає Валерій Смеречанський.
Іван же збирається засісти за англійську. Адже її досконале знання - головна умова, аби літати на F-16. Наразі небо над Україною льотчик тримає на МіГ-29 - старенькому, але все ще надійному завдяки таким технікам, як його батько.
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