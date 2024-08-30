Український льотчик МіГ-29, який здійснив 200 бойових вильотів, розповів про нові ракети та сумніви американців

Командир ескадрильї 114 бригади тактичної авіації 30-річний Іван Смеречанський від перших днів війни захищає українське небо. А його батько ремонтує літаки.

Про свою роботу, страхи та найсокровенніше - до Дня авіації льотчик-винищувач дав ексклюзивне інтерв'ю кореспондентці ТСН Аллі Пасс.

Льотчик став відомим завдяки відео, на якому є іграшковий ведмедик на передній частині ліхтаря МіГ-29-го, що атакує ворога. Це талісман льотчика з позивним "Смерека".

Іван Смеречанський у літаку

"Мені друзі його знайшли і подарували на день народження. У кожного є якісь дитячі мрії, всі ми діти поки батьки живі", - каже Іван Смеречанський.

Льотчик Іван Смеречанський зі своїм ведмедиком здійснив понад 200 бойових вильотів. Під час деокупації Херсонщини випробував американські високошвидкісні ракети "Харм". А згодом першим з українських військових поцілив по ворогу крилатими "розумними" бомбами GBU-62.

"Це озброєння не наше, воно до нашого літака не пристосоване. Те, що зробили американці для нашого МіГа і СУшки-27, вони самі не були впевнені. Повернулись на аеродром, адреналін зашкалює. Кажуть - все добре, ціль поражена", - згадує льотчик.

Іван Смеречанський

Не стати льотчиком не міг - зізнається. Іван виріс на військовому аеродромі, де його батько працював авіатехніком. І хоч той пішов на пенсію задовго до вступу сина у льотний виш, зараз у війську - обидва. Все змінив ранок повномасштабного вторгнення, коли пан Валерій ледве дочекався дзвінка від сина з Харківщини. Саме він готував літак сина до бою у найтяжчі часи.

"Не можу його лишити! Що, син воює, а тато сидить в хаті?", - каже старший авіаційний технік літака Валерій Смеречанський.

"Ти гордишся, бо в багатьох моїх знайомих батьки повиїздили, а тут не стидно, що батько не ховався", - каже Іван Смеречанський.

Але зараз до літака сина йому зась - відколи Іван став командиром ескадрильї, закон забороняє їм служити разом, щоб не було звинувачень у корупції.

"Від початку війни до вересня ніхто не питався - тато, син? Там треба було виконувати завдання, а потім вже потихеньку почали підлаштовуватись під закони, які були до війни", - каже Валерій Смеречанський.

Валерій Смеречанський

Тепер Валерій готує літаки побратимам сина, які поза очі називають його "Дідом". Але своє дитя чоловік пильнує навіть на відстані.

"Син пішов у відрядження, і старався туди - ближче до нього, щоб знати що і як. Якщо мені не виходило, дзвонив хлопцям і запитував - ну що там? Виявилось - осколки ракети були побили синів літак, він же мені не скаже", - розповідає Валерій Смеречанський.

Іван же збирається засісти за англійську. Адже її досконале знання - головна умова, аби літати на F-16. Наразі небо над Україною льотчик тримає на МіГ-29 - старенькому, але все ще надійному завдяки таким технікам, як його батько.

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