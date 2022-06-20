Український Прованс запрошує відвідувачів: на Буковині відкрили лавандове поле

На плантації висадили 20 тисяч кущів усіх відтінків фіолетового. Аромат стелиться навіть за межами поля.

Український Прованс запрошує відвідувачів. На Буковині попри війну відкрили лавандове поле.

Про це йдеться в сюжеті ТСН 19:30 за 20 червня.

На плантації висадили 20 тисяч кущів усіх відтінків фіолетового. Аромат стелиться навіть за межами поля.

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Саджанці лаванди привезені з Франції. Із тамтешніми садівниками власники спеціально відбирали сорти, що приживуться в українському кліматі.

Поле квітне вже кілька сезонів поспіль, і щоразу поповнюється новими сортами.

Цьогоріч сюди мали завезти ще білі та рожеві квіти, та завадила війна.

Власники поля зізнаються: вагалися, чи взагалі відкривати плантацію для відвідування туристів. Але вирішили - сезон краси таки має відкритися, всупереч російській навалі.

Квітнути лаванда буде ще упродовж 3-х тижнів.

Нагадаємо, 1+1 відновлює вечірній випуск новин. Від понеділка, 20 червня, на YouTube-каналі ТСН та міжнародному телеканалі 1+1 International о 19:30 у прямому ефірі транслюватиметься вечірній випуск ТСН.

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