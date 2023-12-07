Український снайпер-рекордсмен: що про нього відомо і як вдалося здійснити свій легендарний постріл біля Херсона

18 листопада легендарний снайпер разом зі споттером зайняли позиції через річку від російської військової бази в Херсонській області.
Бійці ЗСУ продовжують вражати. Україна нарешті дізналася ім’я свого героя-рекордсмена. Снайпер Служби безпеки України знищив ворога на відстані танкового пострілу, чим записав своє ім’я у світову історію.
Як звати героя та чим саме йому вдалося знищити окупанта, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.
Що відомо про снайпера
Цей дорослий чоловік — українець В’ячеслав Ковальський. Йому 58 років і він — снайпер світого рівня, якому вдалося вразити ворога на відстані у 3,8 кілометра. Відео його дивовижно влучного пострілу потрапив у мережу.
3,8 кілометри — це просто надзвичайна дальність. Для ясності наведемо нетривіальний приклад. Один з основних бойових танків ЗСУ Т-72 зі своєю 125-ти міліметровою гарматою стріляє в середньому на 5 кілометрів. Саме тому такий подвиг українського оборонця викликав неабиякий подив та інтерес у західних ЗМІ. З В’ячеславом зв’язалися журналісти The Wall Street Journal і він розповів приголомшливі деталі дня, коли йому вдалося побити світовий рекорд.
За словами 58-річного бійця, постріл на мільйон він завдав 18 жовтня у Херсонській області. Як прийнято у снайперів, працював у парі зі споттером — так фахівці називають корегувальника.
Постріл на мільйон
Той допоміг йому знайти ціль, з математичною точністю вирахувати дистанцію, зробити похибку на вітер. Спочатку вони спостерігали, як російські солдати рубають дрова, але вважали, що ті мають занадто низький ранг, щоб у них стріляти. Але потім з'явилася група інших військових і українські спецпризначенці помітили, що один із них був офіцером, який віддавав накази. Пас свою ціль В’ячеслав годинами, аж поки не отримав сигнал “постріл”. Затримав дихання і натиснув на гачок.
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Секунда — і життя російського загарбника перервалося. Відмічу і те, що стріляв В’ячеслав з української розробки — гвинтівки “Володар Обрію”. Тож, дякуємо нашим зброярам за чудову розробку.
Як вдалося дізнатися журналістам, сам В’ячеслав не простий боєць, а професійний спортсмен-стрілець з багаторічним досвідом. У минулому бізнесмен, Ковальский від початку повномасштабного вторгнення демонструє свої неймовірні навички у ЗСУ.
Вистріливши майже на 4 кілометри, український снайпер посів першу сходинку у світовому топі снайперів. Варто зазначити, що у цьому списку є й інший постріл, також український. Інші в топі — американці, британці та канадійці, які відзначалися у війнах по всьому світу.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УКРАЇНСЬКИЙ СНАЙПЕР встановив новий СВІТОВИЙ РЕКОРД на війні!
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