Український суперфуд: користь та ціни на ягоди бузини

Ціна на ягоду - нині - 9 гривень за кілограм.

Чагарник, який став королевою ягідного ринку: бузина набирає популярності. І ті, хто на неї поставив торік, може заробити й цієї осені. В Україні бузина не в пошані, багато хто взагалі не знає те, що вона їстівна, а про її корисні властивості й не чули. Про нішевий сегмент ринку, який не лише не постраждав під час пандемії, а й навпаки - виграв, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30 13 вересня.

Бузина: ціна на ягоди

Приміром, десятирічки Богдан та Женя відразу після зі школи йдуть з відрами у бузинові чагарники. Період достигання бузини - це додаткова копійка для селян. Ціна на ягоду - нині - 9 гривень за кілограм. А Наталя з чоловіком за вихідні заробили дві тисячі. Бузина має бути стиглою, без зелених ягід, а хвостик грона - коротким. Інакше - не приймуть. Зібрану протягом дня бузину - заготівельники - відразу везуть на заморозку.

А вже далі її або очищають від гілочок, або пакують з китицями. Все залежить від побажань покупця.

Мішки з неочищеними ягодами поїдуть до Польщі. Карантин допомагає світовій спільності розглянути корисні властивості бузини і ціна на бузину виросла у чотири рази за період карантину.

В Україні орієнтовно 300 компаній експортерів ягід. На бузину аграрії звернули увагу років сім тому. В Україні ця ягода не популярна, про її харчову цінність взагалі мало хто знає. Але торік - під час розпалу пандемії - через високий вміст вітаміну С у бузині - світовий попит на неї - злетів до не бачених досі висот.

Бузина: експорт

2020 року Україна продала сім з половиною тисяч тонн бузини. Покупці - Європа та Японія. США та Китай купують не напряму, а через європейських посередників. А от у попередні роки продавали так мало, що і статистику не вели. Цьогоріч вартість на бузину знизилася, але попит все ж таки є.

Наша бузина - переважно дикороси. Ягода захоплює дедалі більше територій. Покинуті подвір'я та ферми миттєво потрапляють у бузиновий полон. Якщо ціна на бузину триматиметься, то і промислові насадження, яких в Україні мізер - перспективні. Ціна на бузину привела до неабиякої конкуренції поміж збирачами ягоди.

Бузина: корисні властивості

Використовують бузину у фармацевтиці і харчовій промисловості. Скажімо, йогурти з чорницею насправді можуть частково бути з бузиною. Сік із бузини у Європі вже поміж суперфудів, відтак зріс експорт і соків. А ще - бузина незамінний фарбник, якщо потрібно отримати насичені кольори червоних відтінків.

90 відсотків бузини, власне, як і інших ягід, вивозиться з України. Європейську моду на споживання бузини у нас очікують років через три.

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