Український винахідник створив “Капсулу життя”, здатну врятувати під час обстрілів: як працює бункер у квартирі (фото)

В укритті може сховатися до шести людей.

Киянин Сергій Захарін створив “Капсулу життя”, яка здатна захистити від наслідків ракетних ударів. Це збірна сталева конструкція, розроблена для квартири багатоповерхівки, приватного будинку, офісної будівлі та інших приміщень, де немає можливості встановити монолітну конструкцію.

Від чого здатна захистити “Капсула життя”, які характеристики має та скільки коштує — винахідник розповів у коментарі сайту ТСН.ua.

Хто розробник

Сергій — інженер-конструктор та розробник, він має невеличке підприємство з виготовлення деревопереробного обладнання у столиці. Ідея створити “Капсулу життя” з’явилася після початку війни на сході України, в 2015 році.

“Я сидів у себе в квартирі і задавався питанням, як я себе врятую, якщо, наприклад, до мене увірвуться. Одразу прийшла ідея зробити таку капсулу. Але як її помістити до квартири? Було рішення зробити її розбірною. Потім ідея переросла в те, що капсула має бути здатна врятувати від землетрусу. І на той момент вона не дуже була актуальна. І я поклав цю ідею на полицю”, — розповів Сергій.

Чоловік повернувся до ідеї після початку повномасштабного вторгнення, у 2023 році. Він виготовив перший екземпляр та випробував його на собі.

Фото Сергія Захаріна

Що таке “Капсула життя”

“Капсула життя” — це збірна сталева конструкція, розроблена для квартир багатоповерхівок, приватних будинків, офісних будівель та приміщень, де немає можливості встановити монолітну конструкцію.

Є два варіанти укриття: для трьох та шести людей. Сергій порівнює “Капсулу життя” із шкафом купе — її можна встановити у будь-якому місці, доступному за площею.

Розміри укриття:

Ширина — 1 м (для трьох людей), 1,40 м (для шістьох)

Довжина — 2 м

Висота — 2 м

Найважча деталь “Капсули життя” важить 45 кг. Сергій каже, деякі скептики вважають, що після встановлення укриття в квартирі, воно може обвалитися до першого поверху багатоповерхівки.

“Ні. Плити витримують навантаженння від 800 кг до 1200 кг на м². Капсула давить вагою 380 кг на м². І найважливіше те, що вона встановлюється впритул до несучої стіни. Тобто навантаження на плиту-перекриття зменшується, а більше передається стіну. А вона витримує досить багато”, — розповів Сергій.

Капсула не пропускає мобільний звʼязок. Але має аварійні люки з трьох сторін, якими можна скористатись, якщо двері заблокує. А також вентиляційний отвір та можливість встановити автономну вентиляцію.

Фото Сергія Захаріна

Випробування

“Капсулу життя” Сергій тестував двічі. Перший раз на конструкцію скинулу бетонну плиту вагою 1100 кг з висоти 9,3 м. У цей момент винахідник перебував всередині.

Під час другого випробування укриття витримало навантаження у 43 тонни. Від такої ваги конструкція просіла лише на 15 міліметрів, а коли плити зняли — вирівнялась до свого початкового стану.

Фото Сергія Захаріна

Це означає, за словами Сергія, що конструкція настільки міцна, що у випадку, якщо складеться будинок, а капсула буде на першому поверсі, вона витримає на собі вагу уламків. Вогнетривкість капсули — до 30 хвилин.

Відео випробування можна подивитися на сторінці Сергія в Instagram.

“Вона здатна захистити, судячи з консультації з військовими, дрібні осколки до 5 міліметрів. Зараз у розробці протиосколковий бар’єр, який спроможний витримати постріл калібру 7,62 для цієї капсули. 99%, що вона врятує, якщо складеться будинок. Це наразі для мене найважливіше. Тому що, наприклад, для приватної будівлі можна зробити укриття. А як зробити укриття в багатоповерхівці?” — каже Сергій.

Фото Сергія Захаріна

Скільки коштує “Капсула життя”

Укриття, розраховане на три людини, коштує 70 тисяч гривень. На шість осіб — 80 тисяч гривень.

“Собівартість капсули на трьох осіб — 53 тисячі гривень. Додатково з 70 тисяч я сплачую податок 5%” — розповів винахідник.

Він каже, що зараз планує організувати волонтерську організацію, яка називатиметься “Капсула життя”, щоб робит збори для родин військових.

“Вони захищають нас там — я хочу захистити їхні сім’ї тут”, — розповів Сергій.

Нагадаємо, під Києвом чоловік побудував бомбосховище від російських ракет для всієї вулиці.

Читайте також: