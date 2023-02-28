Український військовий назвав "формулу війни Росії" і розповів, чому росіянам все ж вдається просуватися

Путін не шкодує своїх людей, і щоб просунутися на кілька сантиметрів вперед, він готовий віддати на знищення багато солдатів. Водночас самі ж росіяни не цінуючи своє життя і чуже, постійно ідуть в близький бій, каже український військовий.

Солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк в ексклюзивному інтервʼю ТСН.ua розповів, в зв’язку з чим окупантам все ж таки вдається просуватися на кілька метрів, а іноді й кілометрів на фронті.

"Це пов’язано з тим, що росіяни ведуть війну, яку дуже важко зрозуміти європейцям. Якщо класична війна — це воєнне мистецтво, військова тактика, збереження своїх солдатів і знищення солдатів противника, то Путін воює навпаки. Його мета — якомога більше знищити своїх солдатів для того, щоб просунутися на кілька сантиметрів вперед. Росія — це імперія. Солдати, які побачили війну в Україні, не потрібні йому в Росії. Бо Росія пам’ятає як, так звані афганці розвалили Радянський Союз. Тому Росія розуміє, що їй краще покласти тих своїх солдатів для будь-яких пропагандистських успіхів. Тобто Росія воює таким чином — покладемо тисячу своїх солдатів за квадратний метр території", - каже військовий.

За його словами, у ЗСУ інша тактика, ніж у Росії.

"Ми так не воюємо. Ми розуміємо, що важливо зберегти українську армію і тоді буде легко відбивати території. Там, де противник просто створює вогняний вал, хоче запропонувати таку бійку без правил з незрозумілим кінцем і великими втратами, очевидно, що десь там йому вдається відтискати наші позиції. Хоча з іншого боку, наприклад, наша 5-та окрема штурмова бригада має чітке завдання: якщо противник вибив з якоїсь позиції, ми контратакуємо і намагаємося противника вигнати геть, адже розуміємо, що "дай росіяну пальця, він і руку відкусить". Тому на нашому напрямку противник з невеликим азартом атакує", - сказав Юрій Сиротюк.

З його слів, росіяни, не цінуючи своє життя і чуже, постійно ідуть в близький бій.

"І є проблема, що інколи українські солдати не витримують щільного стрілецького бою і частково відходять на заздалегідь підготовлені позиції. Росіяни вперед трохи просуваються, це дуже повільне просування — метри чи десятки метрів за тижні чи місяці. Потім ми вибиваємо їх з тих позицій, а вони знову просуваються. Росіяни як сарана. Але з точки зору воєнної логіки це - безглуздя. Ми не можемо перетворювати війну в бойню. Ми як солдати вдячні керівництву, що до нас не ставляться як до гарматного м’яса. Якщо збережемо українську армію, то збережемо Україну і перемогу. Життя людини — наша головна цінність", - резюмував військовий.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наступні три місяці війни, розпочатої РФ на чолі з диктатором Путіним, на фронті будуть дуже активними і вирішать подальший перебіг подій.

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