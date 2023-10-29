Український військовий жорстко розкритикував допомогу Заходу: "Простої зброї досі немає"

Військовий припускає, що недостатньою військовою допомогою Захід хоче схилити Україну або до переговорів, або до "заморозки" війни.

Український снайпер на позивний "Дід", заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" розкритикував західну допомогу Україні, яка більше схожа на подачки.

Про це він сказав в інтерв'ю ведучі ТСН Наталії Островській у проєкті "НАТО".

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"У мене таке відчуття, воно почало формуватися за літній період, коли контрнаступ наш пішов, що нам дають щось - нате і відчепіться від нас. Та які 100 танків? Ось вам 10 і відчепіться. Навіщо вам літаки, навесні отримаєте, якось виживете, не загинете. Вам потрібні снаряди? Навіщо вам стільки, ось вам 1000 снарядів, що хочете з ними, те й робіть. У мене таке відчуття, що те, про що пишуть – можливо, нас ведуть до якихось заморожувань, якихось переговорів", - припускає він.

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Воїн наголосив, що із тим озброєнням, яке є на фронті, вони не можуть ефективно воювати.

"Я не можу називати цифри, якою ціною дається звільнення кожного метра, як ми можемо за два дні вибити їх, пройти майже 2 кілометри, потім підтягують ресурси, відкидають нас ще далі. Хлопцям слід бачити результат. Ми два місяці стоїмо на місці, поховали умовну кількість пацанів за цей час, відправили до шпиталю ще більше, і думаємо – хлопці, дайте нормальних снарядів, ми б їх розклали вже. Простого навіть немає досі – півтора року мінометів немає", - сказав він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю військовий прокоментував "заморожування війни". На його думку, Україна не зможе вийти на кордони 1991 року.

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