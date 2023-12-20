Український воїн втратив ногу на фронті: він бігає марафони, щоб допомогти пораненим побратимам

Воїн ЗСУ розповів про участь у марафонах і допомогу пораненим побратимам.

На Вінниччині колишній боєць Роман Кашпур на власному прикладі мотивує поранених бійців долати нові вершини і показує, що з протезом можна жити повноцінним життям. Він - учасник кількох світових марафонів, востаннє за тиждень пробіг 84 кілометри в Сполучених Штатах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнецова.

Роман Кашпур часто бігає у парку Хмільника. Він біжить наче професійний спортсмен. Здалеку навіть не помітно, що чоловік на протезі. Але це, каже він, не заважає щодня тренуватись, і згодом брати участь у світових марафонах.

"За сім днів пробіг два повних марафони - 84 кілометри. Вашингтон - марафон морської піхоти США і в листопаді Нью-йоркський марафон, який входить в топ-6", - каже Роман Кашпур.

Таким чином Роман збирає кошти на протезування поранених захисників України. У США чоловіку вдалось зібрати 35 тисяч доларів донатів. Так він допоміг придбати протез важкопораненому побратиму.

Роман Кашпур

Відомим Роман Кашпур став ще два роки тому, коли у Харкові на протезі протягнув 16-тонний літак і таким чином встановив національний рекорд.

В АТО Роман пішов воювати добровольцем у 2016 році. Тоді був студентом. У війську став розвідником. Ногу втратив чотири роки тому - підірвався на міні поблизу Оленівки.

Травма його не зламала - вже за кілька місяців на протезі Роман брав участь у "Іграх героїв" і перемагав. Нині - хоче надихнути і інших.

Тепер із Романом разом біжить і його родина - дружина Юлія і маленькі сини.

Разом із численними благодійними забігами, де йому вдається збирати чималі кошти на реабілітацію побратимів, чоловік продовжує нести службу у 808 полку підтримки. А ще пише книгу про війну та мотивацію.

Нині чоловік готується до наступного світового марафону. Великий забіг стартує у Токіо на початку березня наступного року. Під час нього Роман знову збиратиме кошти на протези для українських воїнів.

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Нагадаємо, експерт озвучив мотивацію вступати до ЗСУ.

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