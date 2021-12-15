Український журналіст в Росії Роман Цимбалюк розповів, за що йому "шиють" екстремізм

ТСН поговорила з Романом і він розповів, що жодних офіційних повідомлень поки що не отримував.

Єдиного українського журналіста, акредитованого в Росії, Романа Цимбалюка - звинуватили в екстремізмі.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Проти нього, повідомляє сам Цимбалюк, хочуть порушити кілька справ за статтею розпалювання ненависті, або ворожнечі, крім того пропагандистські російські ЗМІ звинувачують його в шпигунській діяльності.

МЗС України пообіцяло Цимбалюку повну підтримку, а уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денисова назвала поведінку росіян неприпустимою.

ТСН поговорила з Романом і він розповів, що жодних офіційних повідомлень поки що не отримував, інформацію про виклик до прокуратури поширили російські пропагандисти з посиланням на джерело у прокуратурі.

«Я дізнався зі ЗМІ російських в першу чергу про те, що вони викликають мене до прокуратури 24 грудня. Кажуть, що я розпалюю міжнаціональну ворожнечу і ненависть до росіян та російської влади. Що є брехнею, бо насправді я їм казав лише одне, що будь-який російський вояк, який перетне кордон України зі зброєю в руках, буде знищений. Офіційно мені ніхто нічого не повідомляв, немає в мене ні повісток, ні чогось. Дивно, 23 грудня мене запросили на пресконференцію до Путіна, а 24 - до прокуратури», - розповів Роман.

Єдиного українського журналіста, акредитованого в Росії, звинуватили в екстремізмі | Новини світу

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