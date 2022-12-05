Українському "Щедрику" 100 років: як у Нью-Йорку минуло святкування ювілею різдвяної колядки

У цих стінах 1922 року американці вперше почули українського "Щедрика" у виконані Капели Олександра Кошиця і назавжди закохалися в нього.

100 років прем'єри українського "Щедрика" в Штатах. Напередодні свій ювілей відзначила найвідоміша колядка не тільки України, а й усього світу. З нагоди свята в стінах легендарного Карнеґі-Хол у Нью-Йорку влаштували великий концерт, де лунали українські пісні.

Як це було, в ефірі ТСН розповіла кореспондентка Оксана Ткаченко.

Так, концерт "Записки з України" відкрила канадська співачка українського походження Марічка Марчик. Захід із нагоди 100-літньої прем'єри легендарної різдвяної пісні у Штатах ініційований українськими дипломатами. Усі виручені кошти з квитків планують відправити на благодійність. Показати усю красу української музики сюди запросили хорові колективи з України та Північної Америки: "Думка", "Щедрик" та "Трініті Вол-Стріт".

Окремий сюрприз концерту - ведучі: оскарононосний режисер Мартін Скорсезе та голівудська акторка українського походження Віра Фарміга.

"Ми зібралися, щоб підтримати Україну, її націю та культуру. Хочу висловити свою найглибшу повагу українцям і вдячність. Ніхто не тримається так мужньо як вони проти такої невимовної жорстокості терору", - заявив Скорсезе.

"Нехай різдвяна зірниця освітить радістю лиця, нехай вкаже шлях до любові. Щоб ви були веселі та здорові", - українською мовою привітала присутніх Віра Фарміга.

Батьки Віри - мігранти з України, але за майже 50 років свого життя Віра не забула, ані мови, ані коріння. "Я виросла із такими привітяннями на свята. Як частина української спільноти у Нью-Джерсі. Як багато мігрантів у Штатах такі жести відзначали нашу можливість вільно практикувати культуру, яка зазнавала репресій на Батьківщині", - зазначила акторка.

У залі також були присутні українські військові, яких глядачі привітали стоячи оваціями. Також на концерті пролунало звернення президентського подружжя Володимира та Олени Зеленських.

"Автора твору Миколу Леонтовича за рік до тріумфу твору застрелив агент радянських спецслужб. І через століття ця історія терору знов повторюється в Україні. Місто Покровськ, де Леонтович писав "Щедрика", росіяни обстрілюють бомбами, дронами як і десятки інших українських міст, гинуть звичайні люди, ті, що так само як і американці звикли наспівувати "Щедрика" у святкові дні", - наголосила перша леді України.

Українського "Щедрика" американцям перекладе композитор українського походження 1936 року. Carol of the Bells - від Пітера Вільховського стала справжнім хітом зимових свят. Нині до столітнього ювілею прем'єри у Штатах вона звучить двома мовами - українською та англійською.

Нагадаємо, раніше київський дитячий хор просто на центральному вокзалі Нью-Йорка виконав найвідомішу у світі різдвяну пісню, навіть не знімаючи верхнього одягу. Тоді імпровізована репетиція одразу зібрала глядачів, які почали знімати незапланований концерт на телефони.

Варто зазначити, що композиція Миколи Дмитровича Леонтовича "Щедрик" є найвідомішою серед різдвяних пісень для українців і західного світу. Вона породила незліченну кількість каверів і стала різдвяною класикою в США.

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