"Йдемо на закупи": що відбувається на кордоні після дозволу на виїзд чоловіків 18-22 роки

Чоловіки скористались правом виїзду за кордон / © ТСН

Реклама

Чоловіки від 18 до 22 років віднині можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Адже набула чинності постанова Кабміну, яка це дозволяє.

Скільки охочих одразу ж скористалися такою можливістю і чи є ажіотаж на українсько-польському кордоні — у матеріалі кореспондентки Марічки Кужик.

На пункті пропуску «Шегині» діє єдиний в області піший перехід. Скупчення немає, але чоловіків віком від 18 до 22 років ми вже зустріли. Прикордонники спеціальну статистику не ведуть, утім лише за годину ми нарахували п’ятьох.

Реклама

Серед них — 22-річний Нікіта. Він їде до батька у Чехію. Каже, ще не вирішив наскільки часу — але ймовірно на кілька днів. Із собою має тільки невеликий рюкзак.

«Одразу вирішив поїхати побачити тата, бо ми з ним з початку війни не бачилися один з одним. Зустрітися, погуляти, поговорити. Думаю мій випадок не єдиний, дуже багато хто розлучений сім’ями і давно не бачилися, думаю це чудова можливість з’єднатися», — каже Нікіта Панасюк.

22-річний Роман їде взагалі без речей. Каже, хоче спробувати — пропустять чи ні.

«Просто йдемо на закупи в „Бєдронку“ та й все. Я з другом приїхав, недалеко живемо. Подивимося, чи все це працює, прикордонник сказав, що працює», — каже Роман Волос.



Виїхати за кордон можуть чоловіки віком від 18 до 22 років включно. З собою потрібно мати закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Однак є також обмеження.

Реклама

«Відповідна норма не поширюватиметься на осіб визначених у пункті 2.14, зокрема на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування, виїзд цієї категорії осіб може здійснюватися тільки у службових відрядженнях», — каже речниця 7 Прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда.

Роман вважає постанову Кабміну правильною. Багато його друзів, які виїхали ще до 18-річчя, тепер планують повертатися назад в Україну.

На українсько-польському кордоні ажіотажу поки що немає. Ситуація звична на всіх семи пунктах перетину області — подекуди по кілька десятків машин у чергах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Молоді ЧОЛОВІКИ, яким ДОЗВОЛИЛИ ПЕРЕТИН КОРДОНУ, одразу СКОРИСТАЛИСЬ МОЖЛИВІСТЮ

Реклама

Нагадаємо, в Україні запровадили зміни до правил перетину кордону для чоловіків під час воєнного стану.