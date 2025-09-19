Українським чоловікам за кордоном приходять "листи щастя": що відомо

Українці за кордоном / Фото ілюстративне / © ТСН.ua

Останніми днями в українських медіа та телеграм-каналах поширювалися тривожні повідомлення: мовляв, Канада нібито вимагає від українців довідки про те, що вони не ухиляються від служби, або ж навіть готується видавати чоловіків для мобілізації в Україну.

Самі ж українці за кордоном розповідають: Міністерство імміграції Канади просить надати певні документи, пов’язані з військовою службою.

ТСН.ua з’ясував, про яку саме довідку йдеться, чому її запитують і чи дійсно існує ризик депортації.

Ажіотаж розпочався після публікації у Facebook-спільноті «Українська Канада». Там повідомили, що багато українців-чоловіків, які подали заявки на постійне проживання в Канаді, отримують так звані «листи щастя» — Procedural Fairness Letter від Міністерства імміграції Канади (IRCC).

У цих документах офіцери просять надати офіційну довідку про звільнення від військової служби або підтвердження, що чоловіка не призивали під час воєнного стану.

У дописі також оприлюднили приклад одного з таких листів.

«Цей лист офіцер надіслав після того, як аплікант попередньо надав відповіді на додатковий запит щодо інформації про військову службу чи її відсутність (military records form), додав приписне свідоцтво та пояснення, що ніколи не служив і не призивався на службу. Але це не влаштувало канадського імміграційного офіцера».

Деякі медіа та телеграм-канали трактували це як вимогу надати довідку про те, що українець не ухиляється від військової служби. Також у Мережі припустили, що це — перший крок до депортації українських чоловіків до України.

Джерела ТСН.ua у Міністерстві закордонних справ повідомили, що неофіційну інформацію про надсилання так званих «листів щастя» українським чоловікам, які мешкають у Канаді, теж бачили.

Однак українські дипломати, які працюють у Канаді, офіційними каналами таких відомостей не отримували.

«Наскільки нам стало відомо, інтернет-ресурс, який першим опублікував відомості про начебто надсилання таких листів, уже прибрав це повідомлення», — повідомили ТСН.ua джерела серед дипломатів.

Водночас адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua заспокоїла:

Насправді ж міграційні органи Канади дуже ретельно перевіряють відомості та дані громадян іноземних країн (не лише громадян України) під час ухвалення рішень про надання документів щодо тимчасового чи постійного проживання або продовження дії таких документів.

Зокрема, міграційна служба перевіряє відомості про:

сімейний стан заявника: батьків, дітей, подружжя, колишнього подружжя;

місце роботи, освіту;

відомості про несудимість у країні громадянства та/або у країні свого останнього проживання (резидентства);

чи не перебуває особа або члени його родини в санкційних списках;

також збираються відомості про стан здоров’я;

заявник ретельно проходить медичний огляд на виявлення інфекційних хвороб.

Усе це необхідно для отримання документів на проживання в Канаді.

«Тобто для міграційної служби важливо, кого вони пускають до своєї країни. Вони надають дозволи на проживання лише особам з „чистою біографією“ задля забезпечення безпеки своєї країни», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.