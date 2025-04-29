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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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2 хв

Український кардинал на конклаві: Микола Бичок вперше прокоментував ймовірність стати Папою Римським

Український кардинал Микола Бичок братиме участь у конклаві у Ватикані. Що він розповів?

Автор публікації
Неллі Ковальська
Микола Бичок

Микола Бичок / © ТСН

Микола Бичок — українець, наймолодший кардинал Католицької церкви, який служить в Австралії, стане одним із 135 єпископів, які обиратимуть Папу Римського. Дата конклаву вже відома: 7 травня. Підготовка до нього почалася напередодні із закриття для туристів Сикстинської капели — знаменитої папської каплиці у Ватикані, де конклави відбуваються з кінця 15 століття.

Кореспондентка ТСН Неллі Ковальська познайомилась із українським кардиналом.

Микола Бичок став кардиналом менше, ніж півроку тому. За лічені дні він візьме участь у виборах нового понтифіка. І сам може бути обраним папою.

До кардинала родом з України вишиковується черга — людей різного віку та різної національності. На своєму брифінгу спочатку звертається до українських журналістів і висловлює співчуття загиблим у Києві минулого четверга.

Микола Бичок / © ТСН

Микола Бичок / © ТСН

Микола Бичок — український єпископ, наймолодший кардинал католицької церкви, а скоро ще й — кардинал-електор, один зі 135 єпископів, що обиратимуть нового Папу Римського. Він виїхав за кордон ще в 1997 році, вчився в Польщі, служив в Сполучених штатах та в Австралії. Тут, у Ватикані — отримав сан кардинала.

Кардинал Микола показує ТСН свій кардинальський перстень. Перстень українцю дарував сам Папа Франциск в грудні минулого року, коли зводив у найвищий у католицькій церкві сан. Владика Микола каже — приймав перстень з теплом і любов’ю, хоча далеко не завжди був згоден з понтифіком.

«Ті слова святішого отця, вони ранили всіх українців, вони також ранили мене. І я щиро старався донести цю біль українського народу до святішого отця, що певні ці висловлювання нашими людьми сприймаються дуже болісно, їх це ранить», — каже кардинал.

Батьки молодого єпископа живуть в Україні. Втім, його візити додому ніколи не обмежуються родинними посиденьками. Він їздив і у зони бойових дій в Україні.

З думками про побачене у цих містах, каже, і піде на конклав. Про те, що обрати можуть і його самого — намагається не думати. Мовляв, папство — надто великий хрест. Над прогнозами експертів та букмекерів — сміється.

А от про що молитиметься кардинал Микола Бичок, коли заходитиме до Сикстинської капели — навіть сумніву не має.

«Буду молитися далі за Україну, за наших військових, завдяки яким сьогодні Україна існує. Мрію, щоб закінчилася війна», — каже Микола Бичок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 14:00 29 квітня. СМЕРТЕЛЬНІ УДАРИ ДРОНІВ! ПОДІЛ МАЙНА ПОРОШЕНКІВ! УКРАЇНЕЦЬ на КОНКЛАВІ

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