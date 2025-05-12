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Український кардинал зустрівся із новим Папою Римським: він відверто розповів про розмову
Кардинал Микола Бичок брав участь у Конклаві. Він розповів, що уже поспілкувався з новим Папою Римським.
Український кардинал Микола Бичок, що разом з колегами-кардиналами з усього світу брав участь у виборах нового понтифіка, дав ексклюзивне інтерв’ю кореспондентці ТСН Неллі Ковальській.
“Ми зустрічаємося одразу після першої зустрічі папи з кардиналами. І одразу ділиться новинами — ось щойно отримав перший офіційний портрет Папи. Спілкується з усіма — легко переходить з англійської на польську, з польською на українську. Але, згодом зізнається — надмірна увага — трошки його втомлює. І додає — саме тишею в першу чергу йому запам’ятається Конклав”, - каже Неллі Ковальська.
Що саме відбувалося на конклаві кардинали не мають права розповідати. Перед початком виборів Папи вони присягаються — берегти цю таємницю. Тож, розпитуємо у кардинала Миколу виключно — про його відчуття.
Після виборів Микола Бичок одразу зізнався журналістам, що два дні Конклаву — «це був найкращий час у його житті».
Під час проголошення імені нового понтифіка, кардинали були на балконі. І український виділявся серед інших. На площі — це одразу помітили, мовляв, знову наш — в іншому ніж всі костюмі. Це, каже — свідомий вибір.
“Я, як з УГКЦ, стараюся показати, що ми є, власне, з України. І цей одяг, зокрема, кукіль, який зараз РПЦ вкрала, а це був головний убір київських митрополитів 16-17-18 століття”, - каже він.
Вже після конклаву, каже кардинал, він мав змогу поспілкуватися з новим Папою. І пообіцяв йому, що підтримуватиме та молитиметься за нього.
“А з іншої сторони, я попросив також його, щоб він молився за припинення війни в Україні, за справедливий мир. І так я розумію, шо Папа почув моє прохання”, - каже український кардинал.
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