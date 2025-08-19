Український "Томагавк": що відомо про ракету "Фламінго" і чи змінить вона хід війни

Українську ракету «Фламінго» порівнюють з американською Tomahawk

Реклама

В Україні активно обговорюють появу нової вітчизняної далекобійної ракети «Фламінго», яка має потужну бойову частину та дальність польоту до 3000 кілометрів. Стверджується, що нова зброя вже перебуває в серійному виробництві, і з її допомогою можна буде завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії.

ТСН.ua з’ясовував: чи допоможе нова ракета змінити хід війни і на що насправді може розраховувати Україна

«Срібна куля» — марні сподівання

Військовий експерт Ігор Романенко застерігає від марних сподівань на «чудо-зброю».

Реклама

«У нас люблять сподіватися на таку собі „срібну кулю“, яка нібито знищить нашого ворога і змінить хід війни. Так не буває. Поява нової ракети „Фламінго“ не вирішить усіх наявних проблем. Тим більше проти Росії, яка має ядерну зброю та значні військові потуги. Тут „срібна куля“ не допоможе, але от суттєво вплинути на Росію, щоб вони відчули на собі нашу силу, нова зброя може, звісно, за певних умов», — пояснює Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці.

Дві крилаті ракети українського виробництва

Він додає, що для того, щоб Росія на власній шкурі відчула удари українських ракет, таких як «Фламінго», «Сапсан», «Паляниця», довгий «Нептун», Україні потрібно нарощувати потенціал і масштабувати виробництво.

«Для цього потрібно вийти на обіцяне перемир’я, щоб мати змогу нарощувати виробництво власної зброї. Робити так, аби в Росії задумались: а чи варто розпочинати наступний етап війни. У нас вже є два типи потужних крилатих ракет — „Фламінго“ та FP-5. Але по великому рахунку — це поки лише гасла. Наприклад, „Фламінго“ можемо виробляти до 50 штук на місяць, але ж на ці показники ще треба вийти», — зауважує військовий експерт.

Український аналог Tomahawk

Ігор Романенко додає, що ракету «Фламінго» порівнюють з американською ракетою Tomahawk. І за деякими параметрами, вона перевершує американську зброю.

Реклама

«Наша ракета має переваги над американським Tomahawk, який здатен огинати рельєф на місцевості. Tomahawk розроблений ще у минулому столітті і його дальність 1600 кілометрів, а бойова частина — 460 кілограмів. Дві наші крилаті ракети „Фламінго“ та FP-5 мають переваги — це дальність польоту 3 тисячі кілометрів та бойова частина вагою в 1 тонну. Але на масштабування таких ракет потрібен час та кошти. На жаль, у Росії вже зараз все це є, а ми лише освоюємо та розроблюємо нові типи озброєння», — зазначає генерал-лейтенант.

Скільки потрібно таких ракет, щоб змінити хід війни

Щоб завдяки новим крилатим ракетам змінити хід війни, на думку Ігоря Романенка, потрібно мати в арсеналі тисячі таких ракет.

«Щоб суттєво вплинути на один російський об’єкт, наприклад, завод по виробництву „Шахедів“, потрібно десятки таких ракет. А тепер подивіться скільки в Росії таких військових об’єктів — щоб суттєво на них впливати, нам потрібні тисячі таких ракет. Тому, коли нам показують фото двох нових ракет, то не варто сподіватися, що вони одразу змінять хід війни», — каже Романенко.

Що з ракетою-дроном «Паляницею»

Наприклад, раніше українці часто обговорювали появу комбінованої ракети-дрона «Паляниця», яку зараз менше згадують у ЗМІ.

Реклама

«Було заявлено про декілька типів ракет. Питання в тому, що нам показали лише прототип „Паляниці“. А коли взяли це на масштабування, виявилося, що інший тип ракет, який „відставав“, набрав більших обертів, бо для нього були кращі комплектуючі, місце, де їх можна було безпечно масштабувати — без загроз російських атак. Тому такий зразок впроваджується краще, а якийсь, що мав гарну рекламу, при подальшому просуванні зіткнувся з певними проблемами», — пояснює експерт.

Порох та безпека — від чого залежать темпи масштабування зброї

Ігор Романенко додає, що дрони-ракети, яких у нас є 5-6 типів, по-різному проходять шлях до масштабування. Це ж стосується і двох типів нових крилатих ракет з дальністю до 3000 кілометрів, а також далекобійного «Нептуна» з дальністю в тисячу кілометрів.

«Далекобійний „Нептун” дуже добре себе зарекомендував, вразивши ворожий об’єкт у Туапсе за 600 кілометрів від кордону України. Але результативність нової зброї напряму залежить від її масштабування. Воно, своєю чергою, впирається в низку численних факторів. Наприклад, безпекових. Я маю на увазі постійне намагання противника уразити виробництво. І навіть від наявності такого компонента, як порох. Адже після початку російського вторгнення в усьому світі спостерігається дефіцит пороху. Хтось його навіть з бавовни виробляє, а ми намагаємося шукати інші шляхи, щоб мати у достатній кількості. Усі компоненти для ракет дуже непрості, як для палива, так і для бойової частини. Над цим потрібно працювати», — підсумовує Ігор Романенко.