Український військовий повернувся на окуповану територію та перейшов на бік Росії

Військового засудили через держзраду

Український військовий 2022 року повернувся на окуповані території та перейшов служити на бік Росії. За це його заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Херсонського міського суду Херсонської області від 11 серпня 2025 року.

За даними суду, 24 лютого 2022 року військовий за контрактом разом із іншими військовослужбовцями повинен був покинути населені пункти, куди рухались росіяни. Проте він «маючи на меті назавжди ухилитись від військової служби, поблизу н.п.Рикове Генічеського району Херсонської області на автодорозі М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, зупинив службовий автомобіль та пішим ходом повернувся до Генічеська, куди наступали росіяни». Згодом українець почав співпрацювати з росіянами. Він зайняв посаду «оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции» у незаконно створеному правоохоронному підрозділі, а саме «отделе МВД по Геническому муниципальному округу Главного управления МВД Херсонской области».

Один із свідків на засіданні суду розповів, що їм “був наданий наказ вибути з місця дислокації у складі колони. Зі всіх військовослужбовців підрозділу, лише підсудний ухилився від його виконання, залишившись у м. Генічеськ, де почав співпрацювати з окупаційною владою. Зі слів іншої військовослужбовиці, яка залишилась на окупованій території України у зв`язку з декретною відпусткою, йому стало відомо, що чоловік надає інформацію про українські військові підрозділи окупаційній владі”. Схожі свідчення дали й інші свідки.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 111, ч.4 ст. 408 КК України. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також його позбавили військового звання.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

