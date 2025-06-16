Український воїн під час обміну полоненими зробив пропозицію своїй коханій: щемливі історії

Обмін полоненими 14 червня

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Україна повертає своїх додому. Вже відбулися 4 етапи репатріації тіл та 4 етапи обміну. Поки не називаємо кількість людей вдома і очікуємо ще більше повернутих наших найближчими днями.

Четвертий етап обміну був багатий на зустрічі з родичами відразу після повернення і відтак дуже емоційним. Родичі повірили у всі прикмети та забобони — комусь весілля переїхало дорогу, хтось купив вудку, хтось вже на прохання купив рідній людині торт та колу, хоча поки не можна.

Про це йдеться у матеріалі кореспонденток ТСН Наталії Нагорної та Неллі Ковальської.



«Про те, що четвертий етап обміну відбувся, ми дізнаємося ще до появи офіційної інформації у соцмережах. Рідні в індивідуальному порядку отримують повідомлення — і ці крики радості неможливо не з чим сплутати — Вікторія вже знає її 26 річний брат, захисник „Азовсталі“ вже на волі», — йдеться у сюжеті.

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Поруч стрибає від щастя Анастасія — свого коханого Сашка Чухраєва чекала понад 3 роки. До радості дівчат з найкращою новиною доєднується Валентина — обміняли її батька Євгена Анатолійовича



«А я мамі казала, буде вудочка, я купила вудочку, хлопці останнього року звільнялися і казали, що він хоче купити вудочку, купити машину і поїхати на рибалку, я мамі кажу, буде вудочка, папу поміняють, і от я неодавно пішла і купила цю вудочку», — каже Валентина.



Батько Валентини був важко поранений в Маріуполі. Він повернутися з полону напередодні свого 58 дня народження — свято післязавтра.

Найстаршому у цьому етапі обміну — 63 роки, наймолодшому — 21. Мама наймолодшого показує нам на телефоні сповіщення — її Жора вдома.

У цей час на кордоні вже довга черга зі швидких та три великі автобуси. Хлопці в синьо-жовтих прапорах дзвонять додому. Серед них і той самий наймолодший Георгій показує, що у полоні йому відтяли палець.

«Вказівний палець. Я спитав за що, вони сказали, він тобі більше не потрібен. І відрубали», — каже він.

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У натовпі тих, хто зустрічає звільнених з полону і вже дочекалися дзвінка, легко впізнати родини Сергія, Максима та Олексія — їм додзвонилися рідні.

Зустрічати Сергія приїхали уся родина — морський охоронець сам родом з Чернігова, повертається у рідне місто — тож матиме змогу обійняти відразу усі. Рідні переживають — до полону брат важив 120 кілограмів, з яких половину втратив.

Спочатку — вже за традицією, у дворі вишиковуються автівки швидких: тут важкопоранені та тяжкохворі. Ігор та Данило йдуть на милицях, переказуючи вітання тим, хто чекає вдома.

Валентина — та, що приїхала на обмін з вудочкою, нарешті цілує свого батька. Йому поки важко пересуватися самотужки — але з крісла колісного він посилає у натовп повітряний поцілунок. Валентина показує — раніше батько був дужим. Зараз він дуже схуд.

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Родичі вже встигли подивитися офіційні фото з обміну на кордоні і знайти серед схудлих облич потрібні.

Трохи далі від очікуючих стоїть Андрій — він повернувся з полону раніше і ще не бачив рідних. Сашко та Жора, про звільнення яких ми вже чули, виходять з автобусу, і теж вишукують своїх. Рідні несуться через двір. Здалеку чутно, як сестра вікторія та дівчина Анастасія знаходять Сашка — зустріч починається з освідчення. Анастасія погоджується вийти заміж за Сашка.

«Я дочекалася його і це найголовніше. Але він сказав, котик, ти вийдеш за мене і я вийду», — каже вона.

Анастасія / © ТСН

Не випускають з обіймів і морських прикордонників з Маріуполя.

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Після обіймів — безкінечні подяки — тим, хто забирав рідних на обміні

«Цей прапор подарувала мати звільненого сьогодні офіцера з полону. Для мене це особисто дуже важливий емоційний момент і честь. Це сама велика подяка, коли вони повертаються. Цей день, він поділяє наше життя на до і після, це точно. Дякуємо всім, хто займається поверненням. І ми будемо чекати, і ми будемо зупинятися, і будемо чекати на повернення всіх наших хлопців додому», — каже представник ГУР Андрій Юсов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 13:00 новини 16 червня. ВИБУХИ в РОСІЇ! Неймовірний порятунок бійця! Деталі про обміни