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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Український воїн під час обміну полоненими зробив пропозицію своїй коханій: щемливі історії

З російського полону повертаються українські захисники. Що вони розповіли про жахи російських катівень.

Автори публікації
Наталія Нагорна Неллі Ковальська
Обмін полоненими 14 червня

Обмін полоненими 14 червня

Україна повертає своїх додому. Вже відбулися 4 етапи репатріації тіл та 4 етапи обміну. Поки не називаємо кількість людей вдома і очікуємо ще більше повернутих наших найближчими днями.

Четвертий етап обміну був багатий на зустрічі з родичами відразу після повернення і відтак дуже емоційним. Родичі повірили у всі прикмети та забобони — комусь весілля переїхало дорогу, хтось купив вудку, хтось вже на прохання купив рідній людині торт та колу, хоча поки не можна.

Про це йдеться у матеріалі кореспонденток ТСН Наталії Нагорної та Неллі Ковальської.

«Про те, що четвертий етап обміну відбувся, ми дізнаємося ще до появи офіційної інформації у соцмережах. Рідні в індивідуальному порядку отримують повідомлення — і ці крики радості неможливо не з чим сплутати — Вікторія вже знає її 26 річний брат, захисник „Азовсталі“ вже на волі», — йдеться у сюжеті.

Поруч стрибає від щастя Анастасія — свого коханого Сашка Чухраєва чекала понад 3 роки. До радості дівчат з найкращою новиною доєднується Валентина — обміняли її батька Євгена Анатолійовича

«А я мамі казала, буде вудочка, я купила вудочку, хлопці останнього року звільнялися і казали, що він хоче купити вудочку, купити машину і поїхати на рибалку, я мамі кажу, буде вудочка, папу поміняють, і от я неодавно пішла і купила цю вудочку», — каже Валентина.

Батько Валентини був важко поранений в Маріуполі. Він повернутися з полону напередодні свого 58 дня народження — свято післязавтра.

Найстаршому у цьому етапі обміну — 63 роки, наймолодшому — 21. Мама наймолодшого показує нам на телефоні сповіщення — її Жора вдома.

У цей час на кордоні вже довга черга зі швидких та три великі автобуси. Хлопці в синьо-жовтих прапорах дзвонять додому. Серед них і той самий наймолодший Георгій показує, що у полоні йому відтяли палець.

«Вказівний палець. Я спитав за що, вони сказали, він тобі більше не потрібен. І відрубали», — каже він.

У натовпі тих, хто зустрічає звільнених з полону і вже дочекалися дзвінка, легко впізнати родини Сергія, Максима та Олексія — їм додзвонилися рідні.

Зустрічати Сергія приїхали уся родина — морський охоронець сам родом з Чернігова, повертається у рідне місто — тож матиме змогу обійняти відразу усі. Рідні переживають — до полону брат важив 120 кілограмів, з яких половину втратив.

Спочатку — вже за традицією, у дворі вишиковуються автівки швидких: тут важкопоранені та тяжкохворі. Ігор та Данило йдуть на милицях, переказуючи вітання тим, хто чекає вдома.

Валентина — та, що приїхала на обмін з вудочкою, нарешті цілує свого батька. Йому поки важко пересуватися самотужки — але з крісла колісного він посилає у натовп повітряний поцілунок. Валентина показує — раніше батько був дужим. Зараз він дуже схуд.

Родичі вже встигли подивитися офіційні фото з обміну на кордоні і знайти серед схудлих облич потрібні.

Трохи далі від очікуючих стоїть Андрій — він повернувся з полону раніше і ще не бачив рідних. Сашко та Жора, про звільнення яких ми вже чули, виходять з автобусу, і теж вишукують своїх. Рідні несуться через двір. Здалеку чутно, як сестра вікторія та дівчина Анастасія знаходять Сашка — зустріч починається з освідчення. Анастасія погоджується вийти заміж за Сашка.

«Я дочекалася його і це найголовніше. Але він сказав, котик, ти вийдеш за мене і я вийду», — каже вона.

Анастасія / © ТСН

Анастасія / © ТСН

Не випускають з обіймів і морських прикордонників з Маріуполя.

Після обіймів — безкінечні подяки — тим, хто забирав рідних на обміні

«Цей прапор подарувала мати звільненого сьогодні офіцера з полону. Для мене це особисто дуже важливий емоційний момент і честь. Це сама велика подяка, коли вони повертаються. Цей день, він поділяє наше життя на до і після, це точно. Дякуємо всім, хто займається поверненням. І ми будемо чекати, і ми будемо зупинятися, і будемо чекати на повернення всіх наших хлопців додому», — каже представник ГУР Андрій Юсов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 13:00 новини 16 червня. ВИБУХИ в РОСІЇ! Неймовірний порятунок бійця! Деталі про обміни

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