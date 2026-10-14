Українці можуть отримати 19 400 гривень від держави: хто на це претендує

Українці можуть отримати 19 400 грн на підготовку до зими / © pexels.com

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Українці, які мешкають на профронтових територіях, можуть отримати 19 400 грн допомоги від держави на підготовку до зими.

Про це в етері ТСН сказав заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Ігор Рева.

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Посадовець зазначив, що жителі прифронтових територій можуть отримати гроші для підготовки до зими. Кошти виділяються для одного домогосподарства, не залежно від того, скільки людей там живе.

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«Якщо ми говоримо про програму „Зимова підтримка“ — це 19 400 грн на підтримку для прифронтових територіях незалежно від кількості людей на домогосподарстві. Домогосподарство може отримати таку допомогу для пітримки енергонезалежності та енергоефективності своєї домівки. На нашому порталі „єОпора“ ми плануємо розширювати місцевими програмами, які допомагатимуть бути енергоефективними», — сказав він.

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