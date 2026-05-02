Українці старіють на 15 років швидше за норму — медики шокували дослідженням

Згідно з останніми науковими дослідженнями, війна прискорила старіння українців. І тут не про цифру у паспорті, а про процеси внутрішні — і справжній вік на рівні клітин організму.

Що саме стає причиною передчасного старіння наших людей? І чи є змога цей негативний процес зупинити? Тему досліджувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

«Коли вам 30, а відчуваєте себе на 50… Сьогодні людина в Україні живе дуже непростим життям. Ми не старіємо по паспорту, ми старіємо досить нерівномірно. При цьому науковці нагадують: функціонування наших органів і систем запрограмовано десь на 140-150 років. Сучасні технології можуть достеменно змінити наше майбутнє, але прості правила — якість життя і здоров’я — у ваших же руках», — йдеться у сюжеті ТСН.

Біологічний вік проти паспортного

Війна зістарила українців, і це зовсім не метафора. Після тривалих досліджень результати показали, що у багатьох людей біологічний вік перевищує паспортний в середньому на 5 років. Утім є ті, чий вік за медичними показниками більший на 10 чи навіть 15 років.

Відповіді на питання, чому так відбувається, знають в столичному інституті геронтології — установі, яка вивчає механізми старіння вже понад півстоліття.

Борис Маньковський, директор Інституту геронтології: «У кожного з нас, звісно, є свій календарний вік. Тобто, якщо ми не пам’ятаємо, можемо подивитися паспорт і згадати, коли ми народилися, і відрахувати, відповідно, скільки нам зараз років. Але свій біологічний вік ми так не знайдемо, і потрібно обстежити людину. Тобто, потрібно визначити стан дихальної системи, серцево-судинної системи, ендокринної системи. І ми можемо сказати, що, наприклад, людині за віком 50 років, а біологічний вік 40 років. Це чудова ситуація, але він може бути навпаки. Календарний вік 50 років, а біологічний вік 60-80 років».

На жаль, Україна зараз лідирує у світі за темпами передчасного старіння.

Борис Маньковський: «На жаль, на жаль, ми очікуємо значне зменшення тривалості життя… Тут питання не в медицині, тут питання безумовно в соціальних умовах, перш за все в війні і наслідках».

Стрес як «бомба уповільненої дії»

Постійні обстріли, тривога за рідних, відсутність тепла та неякісний сон — ці фактори стресу під час війни посилились в десятки разів.

Олена Тавожнянська, завідувачка відділом нейрокогнітивних захворювань: «Той стрес, який, на жаль, вирує в нашій країні, впливає на все населення нашої країни. Спочатку, звичайно, функціональні розлади виникають. Це знову ті ж самі непсихотичні, психічні розлади, тривога, депресія, панічні розлади тощо. Далі це може бути такий стан, який є психосоматичний стан. Тобто, коли порушується збалансованість між психоемоційною сферою з одного боку і соматичними системами з іншого. Але коли починаємо людину обстежувати, ми не можемо якихось знайти з таких органічних захворювань, серцева судина або іншої системи, на яку скаржиться пацієнт».

Хронічний стрес виснажує імунітет та провокує розвиток деменції, хвороб Альцгеймера та Паркінсона через накопичення патологічних білків у мозку.

Хто у зоні ризику: жінки чи військові?

У відділі діагностики інституту використовують спеціальні апарати, як-от лазерний доплерівський флоуметр, щоб подивитися на «вік» мікросудин. Результати досліджень виявилися несподіваними.

Олена Бондаренко, старший науковий співробітник: «Були пацієнти, які приходили на рівні 30 років, а темп старіння був плюс 7 років, а дехто і плюс 10. Тому що багато молодих людей, за рахунок системи дихання, наприклад, бо якщо людина курить. Цікавим виявилось те, що найбільш вразлива категорія виявилася жінки молодого і середнього віку. Їм треба подумати і про себе, і про дітей, і про похилих батьків. І це, мабуть, був дуже серйозний виклик для них, це мої припущення. А військові, вони, безумовно, всі ці показники були теж порушені».

Коли хвороби «молодшають»

Серцево-судинні захворювання та діабет тепер виявляють навіть у 20-річних.

Яна Саєнко, керівник відділу кардіометаболічних захворювань: «На жаль, війна негативно впливає на розвиток і прогресування і цукрового діабету, і серцево-судинних захворювань. Яку тенденцію ми спостерігаємо останнім часом, це молодшення цукрового діабету другого типу».

Це підтверджує історія 26-річної Наталії з Сумщини, якій діагностували діабет 2 типу у 2022 році через постійний стрес та обстріли прикордоння.

Як зупинити старіння: поради фахівців

Медики наголошують: важливо відмовитися від принципу «не піду до лікаря, щоб не знати, що у мене там є». Сучасні методи, як-от сканування очного дна за допомогою штучного інтелекту, дозволяють виявити ризики глаукоми чи діабету за лічені хвилини.

Дієві поради для збереження молодості від науковців:

Слідкувати за артеріальним тиском.

Контролювати рівень глюкози та вагу.

Мінімізувати шкідливі звички.

Бути фізично активними та гуляти на свіжому повітрі.

Якісний сон. Бо саме за рахунок нормальної структури і якості сну відбувається очищення організму і, в першу чергу, очищення головного мозку».

Олена Тавожнянська: «Це банальні такі речі, які ми людям говоримо, а вони не зовсім до цього прислухаються, але це може достеменно змінити наше майбутнє».

