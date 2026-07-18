Економіст дав пораду, в якій валюті зберігати заощадження / © Associated Press

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В Україні зафіксували різку зміну споживчих настроїв на валютному ринку: громадяни дедалі частіше віддають перевагу купівлі євро, а не традиційного долара. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомив, що за перші шість місяців 2026 року інтерес українців до європейської валюти зріс до рекордних показників, попри те, що на світових ринках євро демонстрував певне ослаблення щодо американського долара.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Чому євро б'є рекорди в Україні: статистика та сезонний фактор

За даними експерта, у червні 2026 року євро дещо втрачав свої позиції щодо долара на світових фінансових майданчиках, проте попит на нього всередині України лише продовжував динамічно зростати.

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Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик: «Частка євро у готівкових операціях українців піднялася до позначки 28,2%, що є абсолютним історичним максимумом для нашого ринку. Таку тенденцію можна пояснити передусім сезонною активністю громадян, коли євровалюта активно купується для фінансування літніх відпусток та поїздок за кордон».

Поради аналітика: що робити з доларом та чому не варто купувати євро для інвестицій

Зважаючи на поточні курсові тенденції, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин дав українцям кілька важливих практичних порад щодо управління своїм валютним портфелем.

По-перше, експерт наполегливо не рекомендує продавати наявну готівкову валюту без нагальної потреби у великих чи термінових витратах. Таке рішення зараз є економічно неефективним, оскільки довгостроковий девальваційний тренд української гривні залишається абсолютно незмінним, і національна валюта продовжуватиме поступово слабшати.

По-друге, аналітик розмежував стратегії використання долара та євро: купувати готівковий долар зараз можна і треба — це досі надійний та ефективний інструмент для створення саме довгострокових заощаджень. А от купувати євро суто як засіб для фінансових інвестицій наразі точно не варто, адже на цьому можна зазнати відчутних збитків через коливання на світових ринках.

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