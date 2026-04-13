Українці відмовляються від долара: експерт здивував, у якій валюті зараз зберігають заощадження
Україна змінює пріоритети: вперше попит на євро серед населення перевищив попит на долари. Фінансовий експерт Андрій Шевчишин пояснив причини "євроінтеграції" українських гаманців.
Ситуація на українському валютному ринку за першу декаду квітня впевнено стабілізувалася. Проте березень 2026 року став історично знаковим через нетипову поведінку населення: вперше за довгий час чистий попит на євро перевищив інтерес до американського долара.
Про це у коментарі ТСН.ua розповів фінансовий експерт Андрій Шевчишин.
За даними аналізу, у березні фізичні особи придбали євро на суму, еквівалентну 482 млн доларів. Водночас попит на долар склав 481,8 млн. Хоча різниця невелика, сам факт виходу євро на перше місце є сенсаційним.
«Чистий попит на євро оновив попередній максимум, зафіксований ще у листопаді 2025 року. На міжбанку зараз усе спокійно, попит не зростає. А от на готівковому ринку триває чіткий тренд: українці дедалі частіше обирають європейську валюту», — каже Андрій Шевчишин, фінансовий експерт.
Експерт виділяє три ключові причини такої «валютної євроінтеграції»:
Україна все тісніше інтегрується в Європу. Для подорожей, бізнесу та розрахунків євро стає дедалі зручнішим і практичнішим інструментом.
Євро поступово перехоплює у долара статус головної валюти для зберігання «під матрацом».
Поки долар за останні роки демонструє незначне здорожчання, фінансова політика Штатів стала менш стабільною. Курс пари долар-євро на світових ринках зараз коливається часто і несподівано, що змушує українців диверсифікувати ризики.
На безготівковому ринку ситуація залишається контрольованою. Відсутність різких стрибків попиту дозволяє гривні почуватися впевнено на початку другого кварталу року.
