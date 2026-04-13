Українці відмовляються від долара: експерт здивував, у якій валюті зараз зберігають заощадження

Курс валют в Україні / © ТСН

Реклама

Ситуація на українському валютному ринку за першу декаду квітня впевнено стабілізувалася. Проте березень 2026 року став історично знаковим через нетипову поведінку населення: вперше за довгий час чистий попит на євро перевищив інтерес до американського долара.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

За даними аналізу, у березні фізичні особи придбали євро на суму, еквівалентну 482 млн доларів. Водночас попит на долар склав 481,8 млн. Хоча різниця невелика, сам факт виходу євро на перше місце є сенсаційним.

Реклама

«Чистий попит на євро оновив попередній максимум, зафіксований ще у листопаді 2025 року. На міжбанку зараз усе спокійно, попит не зростає. А от на готівковому ринку триває чіткий тренд: українці дедалі частіше обирають європейську валюту», — каже Андрій Шевчишин, фінансовий експерт.

Експерт виділяє три ключові причини такої «валютної євроінтеграції»:

Україна все тісніше інтегрується в Європу. Для подорожей, бізнесу та розрахунків євро стає дедалі зручнішим і практичнішим інструментом. Євро поступово перехоплює у долара статус головної валюти для зберігання «під матрацом». Поки долар за останні роки демонструє незначне здорожчання, фінансова політика Штатів стала менш стабільною. Курс пари долар-євро на світових ринках зараз коливається часто і несподівано, що змушує українців диверсифікувати ризики.

На безготівковому ринку ситуація залишається контрольованою. Відсутність різких стрибків попиту дозволяє гривні почуватися впевнено на початку другого кварталу року.

