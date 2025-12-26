ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
4 хв

Українці за кордоном: скільки податків і куди потрібно сплачувати

Алгоритм декларування іноземних доходів, уникнення подвійного ПДФО та обов’язкова сплата військового збору.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
податки для українців за кордоном

Скільки податків мають платити українці за кордоном

Мільйони українців, які через війну виїхали до Європи, зіткнулися з проблемою: чи потрібно їм декларувати свої доходи (наприклад, зарплату з «мініджобу» чи соціальні виплати) в Україні? Навіть якщо ці доходи не оподатковуються за кордоном, українська податкова може вимагати сплати податків тут.

Як діяти в такій ситуації? Ми звернулися до Павла Себастьяновича, експерта з податків, який пояснив правила для громадян, що працюють і проживають за кордоном.

Павло Себастьянович зазначає, що виключенням можуть бути країни, де ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) є нижчим, ніж в Україні, але в Європі зазвичай рівень податків вищий. Тоді платник податків має сплатити в Україні різницю.

Звісно, що у кожній країні діє своє податкове законодавство. Для прикладу ми взяли Німеччину.

Податковий кейс: українка в Німеччині та оподаткування «мініджоб»

Отже: є умовна українська біженка, яка три роки живе в Німеччині, отримує соціальні виплати, а також працює на «мініджоб» — отримує 520 євро на місяць, які не підлягають оподаткуванню в Німеччині.

Що робити такій жінці після того, як українська податкова заявила, що усі наші біженці, які нині у Європі, мають подавати декларацію про свої іноземні доходи також і в Україні?

Жінка мешкає за кордоном понад 180 днів, тому для Німеччини вона податкова резидентка. Утім, вона залишається податковою резиденткою України — оскільки в Україні немає процедури автоматичного виходу з податкового резидентства.

Людина чесна, прагне повернутися до України після закінчення війни і не хоче втрачати трудовий стаж, тому подає декларацію, у якій зазначає соціальні виплати та 520 євро на місяць від роботи.

З соціальними виплатами — зрозуміло, вони не оподатковуються ніде (в Україні також). А як бути з 520 євро, які жінка заробляє щомісяця? Чи вважати ці гроші прибутком? У Німеччині такий прибуток не оподатковується — діє податкова пільга. Але в Україні такої податкової пільги немає. Для України це близько 20 тисяч грн на місяць (за курсом), які мають бути оподатковані 18% ПДФО + 5% військового збору.

Експерт каже, що, скоріш за все, українські податківці вимагатимуть, щоб наші громадяни сплатили податки із зазначеної суми.

«Але тут потрібно враховувати, що наші люди живуть в країнах з високим рівнем життя. І зазначені 520 євро витрачаються одразу після отримання. Тому питання: які тут можуть бути прибутки? Звісно, що українська податкова може вимагати від громадян сплатити податки, якщо у них буде інформація про доходи людини за кордоном. Але, наприклад, я б на місці цієї жінки, нічого не сплачував і не декларував, бо в Україні немає загального декларування доходів — громадяни, які не працюють на державній службі, не зобов’язані подавати декларації», — розповідає Павло Себастьянович.

Як оподатковуються іноземні доходи в Україні?

Що ж робити тим громадянам, які все ж будуть декларувати свої доходи? Експерт пояснює, що в Україні іноземні доходи оподатковуються за ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору (ставка ВЗ зросла з 1,5 до 5% у 2025 році).

  • ПДФО (18%): «Якщо в Німеччині ви сплатили прибутковий податок у розмірі 18% або більше, то в Україні цей податок доплачувати не потрібно. Оскільки німецькі податки на зарплату зазвичай вищі або рівні українським, за цим пунктом заборгованості зазвичай не виникає», — пояснює експерт.

  • Військовий збір (5%): «Це критичний момент. Військовий збір не підпадає під дію Конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Його потрібно сплатити в Україні з усієї суми отриманого за кордоном доходу (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату отримання зарплати)», — продовжує фахівець.

Алгоритм дій для декларування

  1. Декларування: «До 1 травня 2026 року (за доходи 2025 року) ви зобов’язані подати річну декларацію про майновий стан і доходи в Україні. Це можна зробити через Електронний кабінет платника податків».

  2. Довідка: «Щоб не платити 18% ПДФО повторно, вам потрібно взяти у німецькій податковій (Finanzamt) офіційну довідку про суму сплаченого податку та завірити її (легалізувати) для української ДПС».

  3. Сплата: «На основі декларації ви сплачуєте 5% військового збору».

Обмін даними та українська особливість

Обмін даними (CRS): «Майте на увазі, що з 2024 року Україна та Німеччина почали автоматично обмінюватися даними про банківські рахунки. Тобто українська податкова може отримати інформацію про ваші надходження на німецьку карту автоматично», — застерігає експерт.

Резюме: «Тобто повторно 18% податку на дохід ви, скоріш за все, не платитимете. А от 5% військового збору — це те, що держава Україна очікує від вас, як від податкового резидента, звісно, якщо ви не перенесли „центр життєвих інтересів“ до Німеччини офіційно».

Експерт підкреслює, що в Україні з податками унікальна ситуація: у нас немає такої мінімальної зарплати, з якої б не сплачувалися податки.

«Такого ніде у світі немає, що з мінімальної зарплати сплачувалися податки. А у нас є. І така система точно не європейська. Тому люди, які перебувають за кордоном, можуть не сплачувати податки або оскаржувати у судах вимоги, якщо такі будуть, від української податкової. Я гадаю, що будь-який європейський суд доведе, що наші біженці живуть за кордоном на межі бідності і не повинні нічого сплачувати в Україні», — підкреслює Павло Себастьянович.

Експерт наголошує, що це його реформаторський погляд на ситуацію з податками. А більш точну інформацію, особливо ту яка постійно оновлюється, люди мають отримувати виключно з податкової служби.

Дата публікації
Кількість переглядів
282
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie