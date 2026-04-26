Українцям готують сюрпризи: які зміни відбудуться у травні

Наприкінці квітня та на початку травня держава впроваджує чимало змін про які варто знати кожному українцеві. Серед них — кілька найважливіших.

Від травня скасовують пільгу на електроопалення. Це пов’язано з тим, що опалювальний сезон вже закінчується. Тож для побутових споживачів, які використовують електроопалення, повертається звичайний тариф 4,32 грн за кіловат-годину.

У застосунку «Дія» з’явиться розділ «Ветеран PRO», куди поступово додають усі сервіси для ветеранів війни. Зареєструвавши статус «ветеранський бізнес», буде простіше отримати гранти до мільйона гривень і більше, а також брати участь у програмах від місцевих громад.

Зміни відбудуться також у програмі «Доступні ліки», зокрема для пацієнток із раком молочної залози. Відтепер отримати три препарати гормональної терапії — летрозол, екземестан і тамоксифен — можна лише за електронним рецептом лікаря. Його випишуть лише за наявності індивідуального плану лікування — в електронній системі МОЗ. Тож, варто подбати про це завчасно.

Окрім того, відучора стартували «динамічні ціни» від «Укрзалізниці». Вартість проїзду у вагонах СВ, тобто люкс, та 1-го класу поїздів «Інтерсіті» буде змінюватись залежно від попиту, сезону, і дня тижня — у вихідні буде дорожче — і завчасності купівлі. Так заохочують купувати квитки наперед, оскільки третина пасажирів робить це у день виїзду. Загалом, як кажуть в «Укрзалізниці», ці зміни торкнуться 10 відсотків усіх пасажирів. Але це означає, що попит на вагони нижчого класу може зрости. Бо на плацкарт, купе і другий клас новації не поширюються.

Нагадаємо, наступного тижня Верховна Рада розгляне продовження в Україні воєнного стану і мобілізації до 2 серпня. Очікується, що в понеділок, 27 квітня, президент Володимир Зеленський внесе до парламенту закони про затвердження відповідних указів.