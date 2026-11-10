Українцям надсилають підозрілі посилки з-за кордону: що там і як вберегтися

Українці за кордоном повідомляють, що невідомі надсилають їм підозрілі посилки / © ТСН

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Із непересічними ситуаціями почали стикатися українці, які фізично перебувають поза межами нашої країни. Як днями у соцмережі розповіла українка, котра тривалий час мешкає за кордоном, Христина Д., на її ім’я та на імена інших людей були оформлені посилки, яких ні вона, ні всі інші адресати стовідсотково не замовляли. Жінка уточнила, що відправлення прямували на поштові відділення в Україні.

Христина Д. не виключає, що особи, які якимось чином дістали її персональні дані, тепер пересилають та отримують за допомогою підроблених документів сумнівні посилки. І при цьому користуються тим, що людина фізично перебуває за кордоном та не має можливості прийти до поштового відділення забрати чи скасувати відправлення.

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«Протягом однієї доби зі мною зв’язалися багато людей, які отримали схожі повідомлення (про посилки) і отримують їх не перший рік», — уточнила вона у своєму відео, яке виклала у соцмережі.

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ТСН.ua розшукав цю українку та поспілкувався з нею.

«На моє ім’я була сформована декларація про поштове відправлення з міста Катовіце. Дані про відправника та зокрема про його телефон — відсутні. Спочатку я подумала, що це якийсь розіграш. Але коли записала на цю тему відео для соцмережі та виклала його, то до мене почали звертатись люди, які так само фізично перебувають за кордоном, але також отримали декларацію про поштове відправлення від невідомо кого. Ці декларації є у офіційному додатку поштового оператора, також приходило сповіщення у вигляді SMS», — розповідає Христина.

За її словами, наприклад, одна з українок повідомила їй, що за даними офіційного поштового додатку, до неї прямує два відправлення загальною вагою понад 20 кг.

«Повертаємось до моєї ситуації. Я зараз пишу заяву, щоб подати її до Національної поліції України. Там я зазначила, що людей, на ім’я яких прямують підозрілі відправлення, об’єднує те, що вони, як і я, перебувають поза межами України понад 2 роки. Схоже і те, що відправлення прямують з Польщі, однакова вага відправлень», — каже пані Христина.

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Вона також зазначила, що після того, як дізналася про те, що на її їм’я в Україну прямує відправлення, зробила переадресацію на довірену особу. Жінка не виключає, що у разі потреби під час розпаковки відправлення у відділення буде викликана поліція — якщо у посилці будуть заборонені речовини.

На питання про те, який власний висновок вона зробила щодо цих посилок, жінка каже, що «скоріш за все, невідомі відправники використовують таких людей як вона у якості дропів (підставних осіб — Ред.). У цьому контексті вона наводить приклад українки, яка до неї звернулась та розповіла про те, що від березня 2025 року до лютого 2026 року на її ім’я прямувало 13 підозрілих міжнародних відправлень.

«Але ж людина фізично перебуває у Британії. В Україні не була з 2024 року», — уточнює Христина.

Резюмуючи, вона каже, що організатори такої схеми відправлень навмисно використовують персональні дані людей, які перебувають за кордоном і, відповідно, фізично не можуть прийти забрати відправлення, не можуть завітати до поштового відділення і почати з’ясовувати обставини.

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«Тобто у когось є така інформація. І разом з тим хтось може прийти до поштового відділення з підробленим документом та отримати відправлення», — каже Христина Д.

Що може бути у підозрілих посилках

«Одна з теорій — перевезення таким чином через кордон різні замовлення, одяг та косметику, на суму понад 150 євро. Щоб не сплачувати податок. Водночас я сумніваюсь у цьому. Варто зазначити, що відправник не боїться загубити цю посилку, оскільки відправляє на ім’я незнайомої людини. Не виключаю, що там можуть бути лікарські, фармацевтичні, засоби, складові лікарських засобів», — припускає Христина.

Своєю чергою, у поліції нам відповіли, що оприлюднену у соцмережі інформацію вивчають і, не виключено, що прокоментують згодом.

Що ж в «таємних» посилках? Припущення правоохоронців

Водночас джерела у правоохоронних органах розповіли ТСН.ua, що навряд чи у міжнародних посилках запаковані наркотики або вибухові речовини.

«Міжнародні відправлення підлягають більш суворому контролю, і є методи виявлення у посилках і наркотиків, і вибухових речовин. Тому я виключаю цю теорію. Скоріш за все, що таким чином ділки пересилають одяг або інші суміжні товари, щоб обійти податки», — висловив нам свою думку один з колишніх керівників карного розшуку.

Як врятувати себе від «посилкових» шахраїв: адвокат назвав метод

Від «посилкових» ділків можна непогано захиститись навіть простими методами — про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Сергій Старенький.

Він каже, що зараз з’явилося дійсно більше повідомлень про такі махінації з посилками і припускає, що це могло статись через витік персональних даних з комерційних структур.

«Я розумію, чому останнім часом це з’явилося. Було багато зламів комерційних баз даних різних підприємств», — пояснює ситуацію Старенький.

«Щодо відправлень. Дійсно, це може використовуватись якимись зловмисниками для пересилання тих речей, які вони не хочуть елементарно отримувати на свою адресу. Наприклад, мобільний телефон, за допомогою якого вони будуть вчиняти правопорушення», — каже Старенький.

І радить наступне: «Що робити людині, яка виявила сповіщення про посилку, яку точно не очікує: з’ясувати, чи дійсно це відправлення для неї. Сайт пошти дає можливість зрозуміти, з якого відділення відправлено. Зазвичай зазначається категорія відправлення. Наприклад, документ чи інше. Якщо людина очевидно розуміє, що це якась провокація, що такого відправлення не очікується і його не може бути, то можна звернутись за допомогою сайту поштової компанії і повідомити останню про те, що даний трекінг є підозрілим, що немає наміру його отримувати. Пошта може провести перевірку і повернути посилку відправнику. Або повідомлять про це у правоохоронні органи. Крім того, я б рекомендував на офіційну електронну адресу поштової компанії направити лист, який має цифровий підпис громадянина України. У такому випадку лист буде офіційним. По-друге: у людини буде офіційне підтвердження того, що вона зверталася та намагалася вирішити цю проблему. Якщо лист буде із цифровим підписом, то поштова компанія повинна обов’язково надати відповідь».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Рада остаточно запровадила ПДВ на закордонні відправлення до 150 євро. Українці сплачуватимуть ПДВ за замовлення із закордонних онлайн-магазинів незалежно від суми чека.

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