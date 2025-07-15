Українцям пропонують збивати "Шахеди"за 100 тисяч гривень на місяць: які умови та чи можуть мобілізувати

Безпілотник / © ТСН

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Українцям пропонують збивати російські безпілотники, зокрема «Шахеди», за винагороду — 100 тисяч гривень на місяць. У червні 2025 року Міністерство оборони запустило відповідний експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань.

Які умови, хто може долучитися, що гарантують та чи можуть мобілізувати добровольців — розповідає ТСН.ua.

Хто може долучитися

У Міноборони пропонують долучитися до груп протиповітряної оборони тим, хто бажає захистити сон та життя своїх рідних, близьких, друзів і сусідів.

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Добровольцями можуть стати громадяни України віком від 18 років, які проживають на території громади, де діє добровольче формування, пройшли медичний, професійний та психологічний відбір і уклали контракт добровольця територіальної оборони.

Водночас членами групи протиповітряної оборони можуть бути виключно громадяни, які не підлягають мобілізації в розумінні статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (у тому числі заброньовані, по віку, стану здоров’я, тощо).

Які умови

Для того, щоб долучитися до груп ППО доброволець має спочатку стати членом ДФТГ. Для цього укладається контракт добровольця ДФТГ. Строк дії такого контракту — 3 роки.

Перелік документів, необхідних для укладання контракту та всі усови можна переглянути на сайті Міноборони.

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Що гарантують добровольцям

Медичну, професійну та психологічну перевірку перед укладанням контракту Спеціалізоване навчання у сертифікованих школах Завдання, які пов’язані винятково з протиповітряною обороною Бойові чергування в єдиній системі ППО держави

Скільки платять добровольцям

Добровольці мають право на отримання додаткової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень на місяць.

Виплата здійснюється пропорційно часу участі у заходах з протиповітряної оборони, тобто це не фіксована щомісячна сума, а розрахунок за дні чергування.

Чи можуть мобілізувати

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що за запропонованим експериментальним проектом Кабінету Міністрів планується залучити на добровільній основі громадян до заходів протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальної оборони, які будуть виконувати завдання у підпорядкуванні до ЗСУ.

При цьому служба в формуваннях територіальної оборони принципово не є виконанням військового обов’язку чи призовом до військової служби під час мобілізації — служба здійснюватиметься на контрактній основі, а особи що залучені до цієї служби вважаються добровольцями.

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«За Законом України „Про основи національного спротиву“, добровольчі формування територіальних громад хоч і є воєнізованими підрозділами, але сформовані на добровільній основі з громадян та служба в яких, відповідно є добровільною», — зазначила Марина Бекало.

Крім того, згідно з пунктом 9 Порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення ППО прямо передбачено, що з добровольцями укладається контракт з обов’язковою умовою про заборону направлення такої особи для виконання бойових та інших завдань, крім тих, що передбачено цим проєктом.

Отже, умовами контракту прямо забороняється залучати добровольців до військової служби.

«Таким чином, в рамках проєкту служба в територіальній обороні з посилення протиповітряної оборони не передбачає залучення добровольців до виконання бойових завдань та інших, які не передбачені зокрема і в контракті», — пояснила ТСН.ua адвокатка.

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При цьому на добровольців та членів їхніх родин розповсюджуватимуться гарантії соціального та пенсійного забезпечення нарівні з військовослужбовцями, що передбачені законодавством.

Куди звертатися добровольцям

Потенційні добровольці мають звертатися до командира добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) за місцем свого проживання. Якщо ДФТГ відсутнє, можна звернутися до місцевої військової адміністрації з ініціативою щодо його створення спільно з військовими частинами Сил територіальної оборони ЗСУ.