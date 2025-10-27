Українців лякають перевіркою квартир

Останнім часом у чатах багатьох ОСББ та житлових комплексів стали розповсюджувати попередження начебто від імені МВС про те, що начебто з’явилася група людей, яка видає себе за співробітників внутрішніх справ, демонструє документи із відповідною символікою та стверджує, що їм треба перевірити наявність дійсність документів мешканців та «зняти біометрію (відбитки пальців) напередодні «перепису населення».

У повідомленні також вказується, що такі особи можуть намагатися сфотографувати мешканців.

Як, повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця МВС Мар’яна Рева, таке повідомлення – власна творчість невстановлених осіб, які, скоріш за все, бачили та ознайомились з офіційним попередженням міністерства внутрішніх справ два роки тому, але зараз до суті офіційного повідомлення додали власні думки.

За словами Мар’яни Реви, раніше правоохоронці робили попередження дещо іншого змісту для того, щоб попередити громадян про візити можливих шахраїв та потенційних квартирних крадіїв.

«Здійснюючи такі візити до помешкань, сумнівні особи можуть дізнаватись, чи є зараз хтось у помешканні, чи ні, хто живе в цій квартирі. Для яких злочинних варіантів може використовуватись ця інформація – варіантів є багато. Наприклад, можуть з’ясовувати, де мешкають самотні пенсіонери», - каже Мар’яна Рева та закликає уважно ставитися до візитів невідомих осіб.

За даними поліції, особи візитерів, які представляються правоохоронцями, можна перевірити, зателефонувавши або в місцеве райуправління поліції, або дільничному.