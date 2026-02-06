ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
1280
2 хв

Українців попередили про небезпеку з 14.00 до 18.00 кожного дня: що сталось

Поліція оприлюднила аналіз того, у який час та в яких місцях найбільш часто діють злочинці.

Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Криміногенна ситуація в Україні

За даними поліції, розбійних нападів в Україні під час війни поменшало в рази / © ТСН

Вперше за останні роки в Україні названо час та місця, коли та де саме найчастіше скоюються розбої. Крім того, названо категорії українців, які найчастіше виявляються постраждалими у такому виді злочинів. У поліції зазначають, що йдеться саме про розбої, які не пов`язані територіально із зоною бойових дій.

Як повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, проведена поліцією аналітика свідчить, що більше всього розбоїв в Україні протягом 2025 року злочинці скоювали у проміжку між 14.00 та 18.00. На другому місці — час, коли більшість українців повертаються з роботи — між 18.00 до 20.00.

За даними поліції, аналіз ситуації також демонструє, що у більшості випадків нападники полюють на своїх жертв поодинці, а найчастіше в минулому році від розбоїв страждали пенсіонери, приватні підприємці та військовослужбовці.

Крім того, за даними Андрія Нєбитова, у тих ситуаціях, коли розбій траплявся у помешканні жертв, то згодом виявлялось, що в 66 випадках злочинці потрапили до житла елементарно через незачинені двері.

Де та коли найчастіше нападали злочинці у 2025 році. Фото: сторінка А.Нєбитова у Facebook

Якщо злочинці мали намір катувати своїх жертв, то, за даними поліції, нападники у більшості випадків зв`язували постраждалих, але не обходилось і без катування праскою.

Як в Україні розкривали розбої. Фото: сторінка А.Нєбитова у Facebook

Втім найбільше в Україні видів розбоїв було скоєно у п`ятірці таких місць (в порядку зменшення):

  • на вулиці

  • в будинках

  • в об`єктах торгівлі

  • квартирах

  • під час обміну валют

    Найчастіше злочинці виходили на своє полювання з ножами, а у 12 випадках — з автоматами.

При всьому цьому у поліції звітують, що під час повномасштабної війни кількість розбоїв та грабежів суттєво змінилась.

«Для порівняння: в 2021 році було скоєно 927 розбоїв та понад 5 тис. грабежів. В 2025 було зареєстровано 305 розбоїв та 1316 грабежів. Із 379 розбійників 281 були затримані по гарячих слідах», — повідомив Андрій Нєбитов.

Як з’ясував ТСН.ua, у п’ятірку регіонів, де сталося найбільше розбоїв протягом 2025 року увійшли Дніпропетровська (37 розбоїв, з яких розкрито 35), Харківська область (33, з яких розкрито 32), Київ (32, з яких всі розкриті), Одеська область (25, з яких всі розкриті), Полтавська (17, з яких 15 розкрито). Найменше розбоїв було зареєстровано у Чернівецькій області (1. Він розкритий) та на Рівненщині (3. Розкриті).

