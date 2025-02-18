Україну атакує небезпечна хвороба: в кількох регіонах – карантин

Наразі в Київській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях школярів переводять на дистанційне навчання.

У різних регіонах України продовжують фіксувати збільшення кількості хворих на грип, ГРВІ та COVID-19. У звʼязку з цим навчальні заклади змушені тимчасово переходити на дистанційну форму навчання або запроваджувати карантинні заходи.

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Наразі в Київській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях школярів переводять на дистанційне навчання. За тиждень у столиці зареєстровано 15 225 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ.

Додамо, що до столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 324 особи, зокрема 228 дітей. Також на COVID-19 захворіли 27 осіб, зокрема 6 дітей до 17 років. Госпіталізували 4 дорослих. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії хворі на COVID-19 не перебували. Про це повідомляється на офіційному порталі КМДА.

"Загалом у Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 7,7% за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, захворюваність серед дітей змінилась із 9 468 на 9 688 (зростання на 2,3%). А рівень захворювання дорослих – із 4 663 на 5 537 (зростання на 18,7%). Діти становлять 63,3% від загальної кількості, на попередньому тижні – 67%. Захворюваність серед школярів знизилася на 14,4%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 4 955 випадків".

Грип — це високоінфекційне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), але набагато небезпечніший. За перших симптомів звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

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Обидва віруси мають схожі симптоми: кашель, нежить, біль у горлі, підвищення температури тіла, головний біль та слабкість. COVID-19 та грип можуть протікати з різним ступенем тяжкості.

Грип має менший інкубаційний період – година після зараження до появи симптомів до 3 днів.

Інкубаційний період після зараження коронавірусом сягає 5-14 днів.

Щоб запобігти зараженню грипом чи ковід-19, лікарі радять дотримуватись простих правил:

уникати контакту з особами, що мають прояви таких хвороб;

обмежити відвідування місць великого скупчення людей;часто провітрювати приміщення;

часто мити руки з милом;

не торкатися очей, носа, рота немитими руками;

уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;

прикривати ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;

Якщо у людини є симптоми захворюваності, то необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів.

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Примітно, що з кінця січня цього року в Україні стрімко зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Водночас у Центрі громадського здоров'я зазначили, що ситуація залишається прогнозованою, оскільки епідемічний процес розвивається за класичним сценарієм. Однак, навчальні заклади змушені тимчасово переходити на дистанційну форму навчання або запроваджувати карантинні заходи.

Карантин та онлайн навчання

Так, у Київській області 45 шкіл переведено на дистанційне навчання. Відповідне рішення ухвалене через збільшення випадків ГРВІ та грипу серед учнів та педагогів. Загалом онлайн-навчання впроваджено для 383 класів і чотирьох дитячих садків. Крім того, школи Переяславської громади переведено на дистанційне навчання до 23 лютого. Очікується, що з 24 лютого учні повернуться до очного навчання, але місцева влада ситуацію постійно моніторить.

Схожа ситуація і на Івано-Франківщині. Там 56 шкіл також перейшли на дистанційне навчання через зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19, а ще п'яти - введено карантин. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі, за винятком дошкільного підрозділу філії №20 Коломийського ліцею №4 ім. Сергія Лисенка. Також закрили на карантин садочки у Шепарівцях, Корничі, Іванівцях, Товмачику та Воскресінцях. Як повідомив директор департаменту освіти й науки Віктор Кімакович, ситуація змінюється щоденно, тому школи переводять на онлайн-навчання як через велику кількість хворих, так і з превентивною метою.

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У Кіровоградській області 19 шкіл, училище та коледж перейшли на дистанційне навчання через збільшення кількості учнів, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, повідомили в департаменті науки та освіти Кіровоградської області.

У Львівській області також переводять учнів на дистанційне навчання. З 18 лютого навчання відбуватиметься онлайн протягом 11 днів. За останній тиждень зафіксовано понад 15 тисяч хворих, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Це свідчить про високий рівень захворюваності. Крім того, у Львівській області запроваджено "масковий режим" у лікарнях, обмежено відвідування пацієнтів та заборонено проведення масових заходів у приміщеннях.

Додамо, що школи у Львівській громаді не відправлятимуть на карантин. У Львівські місцевій раді зауважили, що наразі близько 18% учнів є відсутніми в школах, з них лише 15% відсутні через захворюваність.

З 17 лютого школи Полтави також перейшли на дистанційне навчання. Батьки школярів вже отримують відповідні повідомлення від учителів. Дистанційку вводять "у зв'язку з безпековою ситуацією".

На Закарпатті з 18 по 21 лютого тимчасово призупинено навчання у школах через зростання кількості випадків ГРВІ. Водночас дитячі садочки продовжать працювати у звичайному режимі.

На Буковині 43 школи також перейшли на дистанційне навчання, з них 7 – у Чернівцях. У 8 школах окремі класи навчаються онлайн через перевищення епідемічного порогу. Крім того, 15 дитячих садків області перейшли на дистанційну форму навчання, а 28 закладів освіти закрито на карантин.

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У Вінниці з 17 лютого всі школи та заклади позашкільної освіти переведені на онлайн-навчання через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

В Одесі 17 лютого закрили на карантин 144 класи і 1 школу. Про це повідомила Олена Буйневич, директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

На Дніпропетровщині через перевищення епідпорогу понад дві тисячі учнів перевели на дистанційне навчання.

На Волині також зафіксували перевищення епідемічного порогу на 41%. Понад 20 закладів освіти області перевели на дистанційне навчання. Також онлайн навчаються пів сотні класів у Луцькій громаді та Луцькому районі.

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