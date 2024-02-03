Україну "хитає" від повідомлень про "звільнення" Залужного: що вирішить Зеленський та яка реакція США

Чутки про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Україні і вже навіть у західних ЗМІ ширяться вже не перший день. Авторитетні видання наввипередки роблять гучні заяви щодо "залізного" генерала та ситуації з його "зняттям". Президент України Володимир Зеленський підливає оливи у вогонь: проводить Ставку та звертається до суспільства.

Що сказав президент Зеленський та яку сенсацію опублікувало видання The Washington Post – в ексклюзиві TSN.UA. розповіла Вікторія Панченко.

Чутки про звільнення Залужного

Майже тиждень Україну "хитає" від численних повідомлень про можливе звільнення Валерія Залужного. "Розгойдування" цього "човна" розпочалося ввечері 29 січня, коли низка політиків, журналістів і телеграм-каналів почали заявляти про відставку головкома, яка начебто має відбутися невдовзі.

Видання СNN також написало, що зняти Залужного мають нібито до кінця тижня.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував такі чутки.

"Я взагалі вважаю, що прогнозування та політизація цього процесу – це вкрай негативне явище. Ми маємо обговорювати, не те що нам хтось подобається чи не подобається, а обговорювати результативність тих чи інших дій з урахуванням війни як такої. Це ж конкретні смерті, конкретні втрати і конкретне просування чи непросування кудись", - сказав він в інтерв'ю "24 Каналу".

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Михайло Подоляк каже, що президент Володимир Зеленський має щоденне спілкування з військовими, зокрема з головнокомандувачем Залужним, Генеральним штабом, керівниками оперативно-тактичних напрямків тощо.

Слід "прагматично підходити" до цієї теми.

"Під час війни верховний головнокомандувач та його вертикаль приймає чи не приймає рішення. Але лише коли певне рішення таки ухвалено – він виходить і про це говорить. Президент у постійній комунікації, він постійно спілкується із суспільством, пояснюючи мотиви своїх дій та рішень. Але ми маємо виходити з того, які цілі будуть далі, як далі війна розвиватиметься, які для цього потрібні ресурси, чи зможемо ми зламати лінію фронту", - наголосив Подоляк.



Пізніше в апараті Ради національної безпеки та оборони України також спростували чутки про звільнення Залужного.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі для "Українського радіо".

"Документа про відставку головнокомандувача на сьогодні немає. Якщо з’явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доти, доки його немає, я б нікому не радив підіймати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбулося".

Хід Залужного

І поки всі постили "інсайди" та намагалися хайпонути на звільненні головкома, Валерій Залужний зробив свій хід – написав статтю для CNN, яка просто підірвала Мережу. У цій статті "залізний" генерал назвав рецепт перемоги над Росією.

Залужний описав виклики, які стримують країну у військовому плані, та перерахував ресурси, на які потрібно опиратися, щоб перехопити ініціативу на полі бою та досягнути підвищення ефективності бойових дій. Описує він і вирішальні умови успіху та нову систему переозброєння. Якщо дуже коротко – все зводиться до необхідності суттєво збільшити спроможності безпілотних систем та інших новітніх технологічних систем. Ця теза проходить "червоною ниткою" по всій статті головкома.

Саме на безпілотниках та технологічному прориві наголошує Залужний. Ділиться генерал і планами на 2024 рік. За словами головнокомандувача ЗСУ, 2024 року потрібно основні зусилля зосередити на: створенні системи забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами; впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень; як наслідок, у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.

Ще одна хвиля чуток

Не встигло суспільство "переварити" рецепт Залужного перемоги над агресором, як з’являється інформація про те, що головкома можуть звільнити на Ставці. Засідання Ставки відбулося ввечері п’ятниці 2 лютого 2024 року.

І от у Мережі з’являється звіт від президента. На Ставці розглядалися п’ять питань. Перше – українське виробництво дронів – план на 2024 рік. Друге – снаряди. Виробництво та імпорт. Третє – ситуація на фронті. Всі ключові напрямки. Четверте – нарощування фортифікаційних споруд. І п'яте питання на Ставці – енергетика, відновлення після російських ударів та фізичний захист енергетики. І ні слова про звільнення Залужного.

Що Залужний сказав президентові

Можливо, стаття для CNN зіграла свою роль, а можливо, на рішення Зеленського вплинуло те, що Залужний сказав президентові напередодні. Головнокомандувач на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським розповів про проблеми, які успадкує ймовірний наступник головкома в разі його звільнення. Про це пише The Washington Post, посилаючись на коментар українського посадовця на умовах анонімності.

Як розповів співрозмовник видання, у "відвертій" розмові Зеленський сказав Залужному, що "суспільство дедалі більше виснажується через війну", а допомога з боку міжнародних партнерів сповільнилася. За інформацією WP, Залужний не розсердився через нібито наміри президента звільнити його. Повідомляється, що головнокомандувач пояснив очільникові держави, чому швидке покращення позицій України на полі бою є малоймовірним. Водночас Зеленський його "уважно вислухав".

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"Будь-який новий командувач однаково боротиметься з більшими, краще озброєними силами у війні, яка зайшла у виснажливу ситуацію, у глухий кут. Новому головнокомандувачу однаково знадобиться потужний приплив додаткових військових, щоб замінити втрати й відповідати російському плану відправити в бій ще 400 тисяч солдатів", - цитує WP Валерія Залужного.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українські війська й надалі потребуватимуть більшої кількості зброї, боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання.

Звернення Зеленського

Всі чекали на традиційне вечірнє звернення Володимира Зеленського. І він дійсно повідомив важливу новину.

Головною новиною п’ятниці, 2 лютого, президент України назвав отримання від західних партнерів двох нових потужних систем протиповітряної оборони.

"Головна новина на сьогодні – новина, якої ми всі давно очікували. Заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – до України прибули ще дві системи протиповітряної оборони", – повідомив український лідер.

Однак Зеленський не став розголошувати всіх подробиць нових систем ППО, але запевнив, що вони надзвичайно потужні і працюватимуть для захисту регіонів України.

Сенсаційна заява The Washington Post

Але на цьому історія зі звільненням Залужного не закінчується. The Washington Post робить сенсаційну заяву, посилаючись на анонімні джерела. Уряд України інформує Білий дім про те, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити свого головнокомандувача, генерала Валерія Залужного.

Що сказали у Білому Домі

Володимир Зеленський ще не видав офіційний указ про відсторонення Залужного, і невідомо, коли це може статися. Однак, попередня заява Вашингтона, про яку раніше не повідомлялося, відображає впливову роль Сполучених Штатів як найпотужнішого військового й політичного прихильника України. Звільнення Залужного дійсно стане найсерйознішою кадровою перестановкою за весь час війни. Що ж на це сказали у Вашингтоні? Чиновники Білого дому не підтримали і не заперечували проти такого відповідального рішення, але визнали його як суверенний вибір президента, повідомили джерела, які говорили на умовах анонімності.

Стівен Пайфер, експерт з питань Східної Європи зі Стенфордського університету та колишній посол США в Україні зазначив, що розбіжності між Зеленським та Залужним можуть зіграти злий жарт з Україною, але США не мають втручатися у цей процес.

"Сприйняття розколу на найвищому рівні в Києві не є корисним для України, але уряд США не має бути втягнутий у це".

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