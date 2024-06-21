Україну може накрити нова біда через відключення світла: що це і як уберегтися

Загрозлива ситуація може виникнути через відключення водопостачання під час обмежень споживання електроенергії.

Через відключення світла Україну може накрити нова біда! У Міністерстві охорони здоров’я зробили термінову заяву та звернулися до українців.

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Нова загроза для України через відключення світла

Тривалі відключення світла в Україні не минають просто так. Відсутність електроенергії не лише призводить до дискомфорту, а тепер становить і інші загрози. В Україні можливі спалахи гепатиту та холери через відключення світла. Ця ситуація може бути зумовлена відключенням водопостачання за обмежень споживання електроенергії.

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Про це в інтерв’ю ВВС заявив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, Україна має справу з критичною ситуацією, аналогічною тим, які виникали під час підриву Каховської дамби через відключення електроенергії та внаслідок атак на енергетичні об'єкти, які призводять до припинення водопостачання. Це може сприяти передаванню інфекційних захворювань через воду.

"Ми вже фіксували минулого року й цього були спалахи вірусного гепатиту А, який пов'язаний із водою. Тому центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції", – повідомив очільник МОЗ.

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Як уберегтися?

Ляшко заявив, що медики вже зафіксували збільшення випадків гастроентероколітів невідомої етіології та інших захворювань. Тому, попри відсутність випадків холери, система вже активізувала моніторинг епідеміологічної ситуації, щоб своєчасно виявляти можливі випадки інфекцій. Міністр наголосив, що найбільша загроза полягає у поширенні інфекційних хвороб, які передаються через недостатню гігієну, і закликав українців вакцинуватися:

"Зараз ми якраз перебуваємо в епідемічному сезоні. Це для нас одна із таких тригерних точок, над якими ми працюємо. Посилили епідмоніторинг, виявляємо всі випадки проносів, інших речей, дивимося, які симптоми. Маємо певні тест-системи для того, щоб досліджувати і не пропустити випадки".

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Чим небезпечний гепатит і які його симптоми?

Нагадаємо, що існує п’ять основних типів вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е. Усі типи вірусів спричиняють захворювання печінки, але між ними є істотна різниця. Зокрема, типи В і С призводять до розвитку хронічного запалення печінки у мільйонів людей і є однією з головних причин цирозу та раку печінки. Якщо брати вірусний гепатит A, то його ще називають хворобою Боткіна, хворобою брудних рук чи "жовтухою". Загалом це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передавання інфекції, переважним ураженням печінки та травного каналу.

Хвороба передається через: воду, харчові продукти, забруднення випорожненнями хворої людини, предмети побуту, брудні руки, недотримання правил особистої гігієни та під час чхання або контакту з дверними ручками чи іграшками, яких торкався хворий. Період від зараження до появи перших симптомів зазвичай становить від 15 до 30 днів. У більшості випадків симптоми проявляються гостро, з підвищення температури тіла до 38,5 С протягом перших 2-3 днів, ломотою в тілі. Хворий може відчувати нудоту, головний біль, жовтяницю, може розпочатися блювання.

Щоби вберегтися від хвороби, потрібно ретельно дотримуватися правил особистої гігієни. Попри те, що Україну накрили масові відключення світла, водою варто запастися.

Холера ж – це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією.

Гепатит / Фото: Credits

Небезпека холери та її симптоми

Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, під час купання, а також через їжу і при побутові контакти. Без належного лікування може призвести до смерті. Інкубаційний період триває від кількох годин до 5 днів. Хвороба, зазвичай, починається гостро і призводить до різкого зневоднення організму.

Першими симптомами холери є діарея, блювота, болі у животі. При цьому людина втрачає багато рідини – до 20 л на добу. У результаті втрати рідини відбувається згущення крові і зневоднення організму. Через втрату з рідиною мікроелементів з'являються м'язові судоми, частіше за все – починаючи з литкових м'язів. Виникає загострення рис обличчя, очі западають, синіють губи і вушні раковини. Шкіра стає холодною, втрачає пружність, легко збирається в складки і дуже довго розправляється, а шкіра стоп і рук стає зморшкуватою. Виникає задишка, різка слабкість. Холера – одна з небагатьох інфекцій, що супроводжуються нормальною або навіть зниженою температурою тіла. За ранньої діагностики і правильного лікування холера виліковна.

Холера / Фото: Getty Images

Поради від медиків

Під час перших симптомів слід негайно звернутися до лікаря! Щоб уникнути захворювання, дотримуйтесь простих правил:

не купуйте продукти харчування, зокрема рибу, у місцях стихійної торгівлі;

не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах;

дотримуйтеся особистої гігієни (ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету);

використовуйте чисту воду;

мийте овочі і фрукти перед вживанням;

ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти харчування перед вживанням.

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