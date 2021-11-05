Україну можуть виключити із "зеленої зони" ЄС: що це означає та чи потрібно вже здавати квитки

Україну можуть виключити із "зеленої зони" ЄС: що це означає та чи потрібно вже здавати квитки

Виключення України із "зеленого списку" ЄС не призведе до тотального закриття кордонів, запевняють у МЗС.

Ситуація з коронавірусом в Україні значно погіршується, кількість хворих і померлих щодня стрімко збільшується. У зв’язку з цим Європейський Союз може виключити Україну зі списку безпечних країн, громадяни яких мали змогу вільно подорожувати до ЄС, і внести до "червоних країн". Але таке рішення має лише рекомендаційну заборону на необов'язкові (туристичні) подорожі для громадян і кожна країна індивідуально ухвалює рішення.

То ж що означає вилучення України із "зеленої зони" ЄС, чи може бути повторне тотальне закриття кордонів для українців і як тепер подорожуватимемо, розбирався ТСН.ua.

Що означають списки ЄС щодо COVID-19

Європейський Союз уважно стежить за ситуацією з COVID-19 у світі і співпрацює зі своїми державами-членами для стримування поширення вірусу та підтримки національних систем охорони здоров’я у реагуванні на пандемію коронавірусу. Задля цього створено два списки: до одного вносять країни, де є позитивна динаміка COVID-19 та відсутній спалах, до іншого – де суттєве погіршення ситуація. Перелік оновлюють що два тижні. Виходячи з того, в якому списку опинилася країна, ЄС рекомендує державам-членам відкрити кордони для мандрівників чи обмежити їхній в’їзд.

Рекомендація ЄС не є обов'язковою, окремі країни-члени мають право в односторонньому порядку відмовляти у поїздках із країн із затвердженого списку або дозволяти подорожі з країнами, які не входять до затвердженого списку.

Те, що Україну можуть вилучити із "зеленого списку" безпечних з точки зору поширення коронавірусу країн, повідомив журналіст європейського бюро "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк 5 листопада. Офіційно ж це рішення планують оголосити після 8 листопада. Після цього слід уважно стежити за оновленнями офіційної інформації від країни, до якої маєте намір їхати.

Своєю чергою, журналіст Рікард Джозвяк, який і повідомив інформацію про вилучення України із "зеленого списку", уточнив у Twitter, що теоретично в’їзд має бути доступний для вакцинованих громадян.

Що каже українська влада

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи цю ситуацію, неодноразово запевняв, що тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. За його словами, дипломати працюють, щоб змін взагалі не було.

"Важливо розуміти, що тимчасові обмеження ЄС не є скасуванням безвізу і стосуються лише туристичних подорожей. Питання відкритих ("зелених") кордонів із ЄС регулюється Рекомендаціями Ради ЄС щодо тимчасових обмежень на необов’язкові поїздки. ЄС регулярно оновлює "зелений перелік" і, в разі поліпшення епідемічної ситуації, ухвалює рішення про повернення тієї чи іншої країни до такого переліку", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

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Очікується, що Рада ЄС офіційно надасть відповідну рекомендацію наступного тижня. Водночас остаточне рішення про умови здійснення несуттєвих (туристичних) поїздок громадян України ухвалюють держави-члени ЄС на національному рівні, пояснили в МЗС України.

"Враховуючи прогрес у кампаніях із вакцинації у всьому світі, ЄС нещодавно змінив підхід до тимчасових обмежень на туристичні подорожі і рекомендував державам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови проходження тестів при перетині кордонів", - сказано у коментарі.

Водночас, на думку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, обмеження ЄС щодо України триватимуть, доки країна не досягне принаймні близького до європейського рівня вакцинації. Голова Мінкульту порівняв показники вакцинації в Європі та в Україні, зауваживши, що українців щеплено вкрай мало. У зв'язку з цим, він пояснює, що українських туристів будуть боятися і, щоб убезпечити себе, Європа може максимально обмежити в’їзд для наших громадян.

"Пам’ятаєте, у лютому 2020 року наші туристи поверталися на Батьківщину з уже охопленого епідемією китайського Уханя. Їх везли на обсервацію до Нових Санжар. Залякані люди тоді навіть кидали камінням в автобуси…Звісно, європейці українських туристів камінням не закидають. Просто не виключайте, що з такими темпами вакцинації нам можуть максимально обмежити в’їзд", - зазначив міністр.

То, чи здавати авіаквитки, чи українцям все ж дозволять подорожувати до ЄС

Однозначної відповіді на це запитання наразі немає. Імовірно, після того, як Україну вилучать із "зеленого списку" ЄС, поїздки до деяких країн ускладняться. Але, найімовірніше, щеплення стане "перепусткою" для подорожі, адже, як сказано на сайті Ради Європейського Союзу, подорожі до ЄС мають бути дозволені:

вакцинованим;

людям, які здійснюють суттєві поїздки (проживають, навчаються, мають дозвіл на роботу в ЄС);

людям, які здійснюють не суттєві поїздки з країн зі списку ЄС.

Важливо розуміти, що Євросоюз запровадив так звані "ковідні" сертифікати (документ із QR-кодом, який підтверджує, що турист має вакцинацію, одужав чи нещодавно отримав негативний результат тесту на COVID-19. - Ред.), які мають спрощувати подорожі і зробити їх безпечнішими під час пандемії. За наявності сертифікату мандрівникам у деяких країнах дозволяють не проходити карантин або не робити ще тести на кордонах чи дотримуватися додаткових карантинних вимог.

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Утім, кожна країна ЄС встановлює свої умови: хтось пускає лише із сертифікатом, а десь вимагають ще здати ПЛР-тести, аби не проходити карантин. Як то кажуть, краще перепильнувати, ніж недопильнувати, особливо коли йдеться про коронавірус.

Чинні правила в'їзду популярних країн

Умови в'їзду до Іспанії

Іспанія, наприклад, дотримується жорстких обмежень на в'їзд для більшості країн ЄС/Шенгенської зони, які внесені до її списку високого ризику. Для в’їзду без проходження карантину та тестування треба мати цифровий сертифікат ЄС.

Утім, мандрівники з третіх країн, які не мають дійсного сертифіката про щеплення, не мають права подорожувати до Іспанії. Таке ж обмеження стосується туристів, які приїжджають до Іспанії "країн високого ризику" щодо коронавірусу.

Ті, хто не має сертифікату, можуть надати негативний результат тесту. Крім того, кожен, незалежно від вакцинації та статусу одужання, зобов’язаний заповнити анкету.

Як в'їхати до Франції

Франція ж також дозволяє в’їзд усім громадянам ЄС, які мають такий "ковідний" сертифікат. Ті, хто не може надати його, повинні пройти тестування протягом 72 годин до прибуття.

Що стосується громадян третіх країн, правила в’їзду залежать від країни виїзду та статусу вакцинації. У більшості випадків одужали або вакциновані схваленою вакциною можуть в’їхати до Франції без додаткових обмежень.

Польські правила

Аналогічно вчиняє і Польща, де в’їхати можуть всі громадяни ЄС за умови, що вони мають цифровий COVID-19-сертифікат ЄС. Ті, у кого немає сертифікату про вакцинацію або одужання, можуть в’їхати надавши негативний результат тесту. Утім, слід наголосити, що Польща приймає тільки тести, зроблені протягом останніх 48 годин.

Усі ці документи приймаються, якщо вони оформлені польською або англійською мовами та можуть бути представлені в електронному або паперовому форматі.

Польська влада оголосила, що діти віком до 12 років, які подорожують разом із опікуном, який пройшов вакцинацію, тестування або видужав від вірусу, можуть в’їхати до Польщі без обов’язків тестування та карантину.

Натомість туристи, які прибувають із третьої країни і не були вакциновані або не одужали від хвороби COVID-19, підлягають десятиденному карантину. Його період може бути закінчений раніше, якщо надати негативний результат тесту на COVID-19 через вісім днів після прибуття.

У Польщі запевняють, що COVID-сертифікат, виданий в Україні приймається на тих же умовах, що й Європейський сертифікат COVID. Це означає, що українці можуть подорожувати до Польщі за тими ж обмеженнями, що й громадяни ЄС, оскільки їхні сертифікати вважаються еквівалентними європейським.

Суворі обмеження Німеччини

Німеччина ухвалила схоже рішення і дозволила мандрівникам з "ковідним" сертифікатом в’їжджати до країни без обмежень. Ті, у кого є негативний результат тесту, отриманий протягом 72 годин, підпадають під той самий перелік звільнень, тобто теж можуть подорожувати.

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Щоб спростити різницю між країнами, ураженими COVID-19, Німеччина створила систему, яка поділяє країни на зони високого ризику та зони, що викликають занепокоєння. Мандрівники з ЄС та країн Шенгенської зони, внесені до списку "район з високим рівнем захворюваності", повинні зареєструватися онлайн та надати негативний результат тесту на COVID-19 протягом 48 годин до прибуття до Німеччини. Крім того, вони повинні перебувати на самоізоляції протягом десяти днів.

Туристи з країн ЄС та Шенгенської зони, які потрапили до "зони ризику", підпадають під ті самі обмеження, що й згадані вище. Але, якщо туристи із цих регіонів нададуть підтвердження вакцинації проти COVID-19 або підтвердження одужання, дозволяється пропускати тестування та вимоги до карантину.

До списку країн "високого ризику" входять ті, де за останні сім днів було зафіксовано понад 100 випадків зараження на 100 тисяч жителів.

Утім, є деякі категорії людей, які звільнені від проходження карантину:

Ті, хто подорожував районами високого ризику або високої захворюваності без жодних зупинок

Ті, хто подорожує, використовуючи територію Німеччини як транзитну країну

Особи, які перебували в зоні ризику менше 24 годин або покинули Німеччину протягом 24 годин після в'їзду

Чеські обмеження

Натомість Чехія від 1 листопада посилила правила в'їзду для тих, хто не має сертифікату і прямує до країни. Так, туристи з "червоних" і "темно-червоних" країн, які невакциновані і не перехворіли на коронавірус, повинні зареєструватися перед в’їздом до Чехії та пройти ПЛР-тест або на антиген. Крім того, вони зобов'язані пройти повторне обстеження не раніше п'ятого дня прибуття і не пізніше 14 дня.

Угорщина – відкрита для вакцинованих

Туристи, які прибувають з дійсним цифровим сертифікатом ЄС про COVID-19, можуть в'їхати без додаткових вимог до тестування або карантинних обмежень. Згідно з сотанньою інформацією на сайті МЗС, для в’їзду громадян України до Угорщини потрібні: біометричний паспорт/віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення.

Винятком є в’їзд до Угорщини авіаційним транспортом, зокрема, додатково вимагається негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19, отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду, або український чи угорський сертифікат про вакцинацію, вакцинація повинна бути повною і від моменту отримання крайнього щеплення повинно минути мінімум 14 днів.

Болгарія

Болгарія через епідситуацію внесла Україну до так званої "червоної" зони через високий рівень зараження. Виняток лише люди зі статусом постійного чи довгострокового проживання. Але під час в'їзду їм слід надати COVID-сертифікат чи довідку про перенесену хворобу разом із негативним ПЛР-тестом.

Фінляндія

Влада Фінляндії відкрила свої кордони для повністю вакцинованих туристів, які мають дійсний COVID-19-сертифікат , без будь-яких обмежень. Крім того, уряд країни вирішив дозволити невакцинованим мандрівникам із країн Шенгенської зони в’їжджати, але їм треба пройти тестування на COVID-19.

А от тим, хто прямує із "країн високого ризику" заборонено в'їзд до Фінляндії. У переліку таких країн, за останніми даними, Велика Британія, США, РФ і Туреччина. України поки у цьому списку немає. Правила не стосуються мандрівників, які мають дійсний сертифікат про щеплення.

Норвегія

За даними SchengenVisaInfo.com, для невакцинованих і тих, хто не перехворів на коронавірус, і їде з "червоних", "темно-червоних", "фіолетових" і "сірих" країн Норвегія посилила карантин. Згідно з рішенням, ця категорія мандрівників має зареєструватися перед в’їздом до Норвегії, пройти ПЛР-тест після прибуття та пройти десятиденний карантин. Час ізоляції можна скоротити, пройшовши тест на третій день карантину.

До "темно-червоного" списку, за останніми даними, належать Велика Британія, Словенія, Латвія, Литва, Естонія та Болгарія. Крім того, до "червоного" списку, за останніми оновленнями, входять Ірландія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Польща, Австрія, Словаччина, Угорщина, Хорватія, Болгарія, Греція та Кіпр.

Повністю вакциновані мандрівники та ті, хто одужав від COVID-19, можуть в’їхати до Норвегії без вимог карантину. Крім того, ті, хто мають цифровий сертифікат про вакцинацію та інші еквівалентні документи EUDCC також звільняються від карантинних обмежень.

Данія

Наразі влада Данії розділила треті країни на дві категорії: країни ризику та країни високого ризику. Мандрівникам, які не перехворіли і не мають вакцинації, із країн ризику дозволяється в’їжджати до Данії, пред’явивши негативний тест після прибуття. У категорію входять такі країни:

Австралія

Бахрейн

Канада

Чилі

Об'єднані Арабські Емірати

Йорданія

Кувейт

Нова Зеландія

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Сингапур

Південна Корея

Україна

Уругвай

Гонконг

Макао

Тайвань

Усі інші країни, яких немає у цьому переліку вище, вважаються країнами високого ризику. Невакциновані особи, які прибули з країн високого ризику, а також ті, хто не перехворів на коронавірус, повинні дотримуватися перелічених нижче правил:

Пройти тест на COVID-19 протягом 24 годин після прибуття до Данії, незалежно від пред’явлення тесту перед відправленням Карантин на десять днів після прибуття, з можливістю закінчити ізоляцію, пройшовши тест на четвертий день

Щоб знайти всі правила перетину кордону до конкретної країни, в яку плануєте поїхати, слід перейти на спеціальний сайт, де регулярно оновлюються статуси усіх країн, щодо заборони/дозволу в’їзду іноземців. Перед купівлею квитків слід неодмінно перевіряти інформацію щодо умов в'їзду до інших країн. Українське МЗС рекомендує громадян під час виїзду за кордон реєструватись у системі "Друг".

tripadvisor.mfa.gov.ua – це онлайн-мапа, де можна перевірити дозволи та обмеження в’їзду,

reopen.europa.eu/en – інформація про умови перетину кордону з державами-членами ЄС,

covid19.rnbo.gov.ua – це онлайн-мапа від РНБО про кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні та світі,

gisanddata.maps.arcgis.com – онлайн-панель моніторингу поширення коронавірусу Університету Джонса Гопкінса.

Крім того, щоб подорож минула безпечно необхідно вакцинуватися проти коронавірусу. Записатися на щеплення проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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