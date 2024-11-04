Україну накрила негода: вітер зриває дахи і валить дерева, у деяких містах випав сніг (відео)

Де негода вже наробила проблем і що кажуть синоптики – в ексклюзиві TSN.ua.

По всій Україні вирує негода! Вітер зриває дахи, утеплення з будинків та валить дерева, а в одному з регіонів навіть почався сніг. Де негода вже наробила проблем і що кажуть синоптики – в ексклюзиві TSN.ua.

Негода вирує!

Новий робочий тиждень почався з потужної негоди. Сильний вітер зриває дахи і утеплення з будинків у Києві. Частково злітають балкони, а все це летить в автівки.

В одному районі столиці вітер повністю зірвав дах, а дерево впало на ворота будинку, звідки саме мали виходити діти.

Дерево впало на ворота будинку, звідки саме мали виходити діти / Фото: ТСН

Дерева перекривають дорогу!

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Патрульна поліція попередила людей, що через падіння дерева на проїжджу частину на вулиці Сім'ї Ідзиковських у Києві рух транспорту перекрито. Наслідки негоди зараз ліквідовують відповідні служби, але просять врахувати це у своєму маршруті. Схожа ситуація і в Миколаєві. А у Кривому Розі користувачі соцмереж одне одного попереджають про небезпеку. Пишуть, що штормовий вітер у Кривому Розі також валить дерева. Зокрема, на вулиці Пляжній між першим і другим підʼїздами надломилася величезна тополя, тож закликають сусідів бути обережними, адже невідомо, коли дерево впаде, і коли приїдуть комунальники. На Чернігівщині негода вивела з ладу лінії електропередач у 66 населених пунктах, без світла залишаються понад 15 тисяч споживачів.

А тим часом у Харкові вже почалася зима, люди діляться кадрами першого снігу у Мережі. А на фоні — побите місто після обстрілів…

Сильний вітер!

Синоптики ж оголосили про штормове попередження й прогнозують, що 4 листопада у Києві протягом дня пориви вітру сягатимуть до 20 м/с.

4 листопада в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 метрів за секунду — перший рівень небезпечності, жовтий.

Куди звертатися, якщо впали дерева?

У патрульній поліції людей просять не ходити під деревами та триматися подалі від рекламних щитів та електропередач й нагадали, куди звертатися, якщо дерева попадали біля ваших будинків.

"Закликаємо під час погіршення погодних умов: не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків; тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхнє пошкодження; не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж; щільно закривати вікна, двері, горища у будинках; прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте на номер 112 або повідомляйте аварійні служби".

Якою буде погода у регіонах?

Синоптики прогнозують, що в Україні 4 листопада буде від 4 до 9 градусів тепла, на Півдні – 8-13 градусів. Вночі – від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Також вночі на дорогах Львівщини буде ожеледиця. Отож, починається передзимовий період, метеорологи кажуть, що через активний циклон погодні умови суттєво погіршаться. Про це повідомляється зокрема на сайті Meteoprog. А от 5 листопада опадів не очікується.

"У вівторок, 5 листопада, в Україні суттєвих опадів не передбачається. Лише вночі у східній частині, вдень також місцями у північних регіонах пройде невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на сході вночі збережуться окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1°С, вдень +3…+8 °С, на північному сході близько 0°С", – йдеться у повідомленні.

Буде тепла зима?

Проте раніше синоптики заявляли, що в Україні очікується досить тепла зима. Але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі УНІАН розповіла метеорологиня Віра Балабух.

Так, завдяки цьому повітряні маси на територію України будуть виходити з району Середземного моря та Атлантики.

Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект.

Які ризики у цієї зими?

Водночас, зауважила Балабух, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Так, від цього та низки інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Нехарактерна погода!

Метеорологиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а початок осені також був достатньо спекотний і нехарактерний для осінньої погоди.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва 4 листопада вітер повалив величезне дерево просто на п'ятиповерхівку. Налякані мешканці через сильний гуркіт подумали, що у їхній будинок влучили уламки "Шахеда".

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вітер руйнує все на своєму шляху! УКРАЇНА в стані лиха!

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