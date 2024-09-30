Україну накрила пилова буря: для кого явище є небезпечним та де найгірша ситуація

У КМДА вважають, що цей пил є небезпечний для дітей, людей похилого віку та тих, хто має респіраторні захворювання.

У понеділок, 30 вересня, Україну накрила пилова буря. Жителі багатьох міст на сході та в центральній частині країни скаржаться на погану видимість і осідання пилу на поверхні. Якість повітря у деяких регіонах серйозно погіршилася.

Де зосереджена найбільша концентрація пилу та коли це явище вщухне – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

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Сонця майже не видно

Сонця майже не видно. Від ранку 30 вересня низку регіонів України накрила пилова буря. На брудну хмару, яка висить у повітрі, скаржаться жителі Полтави, Дніпра та Харкова. Місцеві кажуть, що через смог їм важко дихати, а відео з міст нагадують локації для фільму "Дюна". У місцевих пабліках з'являються кадри, на яких видно, що горизонт застилає пил, а видимість у містах значно знизилася.

На одному з відео жінка розповідає, як помила машину ввечері, а вранці автомобіль уже весь вкритий пилом.

За даними сервісу Windy, Україну накриває пилова хмара, яка рухається з боку Казахстану та Узбекистану. Чеський вебсайт підтвердив, що пилові потоки повітря рухаються з району Каспійського моря та охопили більшу частину лівобережної України, що також відображено в моніторингових сервісах якості повітря.

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Пил принесло з Росії

А тим часом в одному з обласних гідрометцентрів вже пояснили, з чим пов'язане погіршення якості повітря. Кажуть, що все через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу з території Росії.

«Серйозне погіршення якості повітря в східних та північно-східних регіонах України через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу із території московії. Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув північний вітер», - зазначили у гідрометцентрі.

У Сумському гідрометцентрі зазначили, що найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується саме на Сумщині, а також Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Мешканцям цих регіонів краще обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна.

Такі рекомендації дають і мешканцям Харкова. У мережі б’ють на сполох - просто зараз Харків є одним із найнебезпечніших міст світу за якістю повітря. За прогнозами синоптиків, 1 жовтня ситуація буде ще гірша. Пилова буря накриє і Київ.

Пилові бурі в Україні

Зазначимо, що останнім часом пилові бурі в Україні почастішали. Наприклад, пилова буря спостерігалася в нашій країні наприкінці травня, коли до нас прийшла хмара пилу з Прикаспійської низовини. А ще навесні Київ накрила потужна пилова буря із Сахари. Вулиці столиці були вкриті хмарами з пилу. А деякими областями навіть пройшли опади у вигляді «брудного» дощу.

Користувачі соцмереж повідомляли про випадіння темно-жовтого чи навіть рудуватого дощу у населеному пункті Вилкове на Одещині, на Вінниччині, Житомирщині, у Черкасах, у Молдові та Румунії. Зокрема, фото з пилом після дощу на авто мобілях оприлюднили мешканці Кишинева. У місті Ізмаїл на Одещині місцеві жителі теж побачили пил навкруги. І навіть закликали власників тварин не дозволяти домашнім улюбленцям їсти траву.

Тоді фахівці Українського метеорологічного центру пояснили, що циклон на Середземному морі виніс на Балканський півострів пил та пісок з Сахари. Зливи "змили" більшу його частину на територію Греції та Болгарії. Однак циклон з Європи дійшов й до території України. Саме тому жителі Одеської області могли спостерігати "брудний" дощ у квітні.

Провідна синоптикиня Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська розповіла, що циклон прийшов з району Греції, з південного сходу Європи. Тому в його системі циркулюється піщана маса та в Україні опади пройшли у вигляді дощу з піском. В "Укргідрометцентрі" також оприлюднили супутникове зображення, на якому видно, що тоді пил потрапив до українських південних та центральних областей.

24 квітня пил із пустелі Сахара дістався і Києва. Він змішався з дощем, тому його краплі мають жовтуватий відтінок. Зокрема, це було яскраво видно на авто, які потрапили під дощ у столиці. Більшість машин були покриті шаром жовтого сахарського пилу. За словами синоптикині Олени Тарнавської, для людини цей пісок безпечний – здоров'ю не шкодить. Навпаки, атмосфера очистилася - і концентрація пилу в повітрі не перевищена.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УКРАЇНУ НАКРИЛА ПИЛОВА БУРЯ! Зачиняйте вікна!

Фахівчиня в галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди Вазіра Мартазінова пояснила, чому відбуваються такі явища. За її словами, те, що йде рудий дощ - добре, тому що жителі не дихають пилом. З іншого боку, відбувається очищення атмосферного повітря.

А от у КМДА були іншої думки. Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів запевнив, що коли приходить ця хвиля, повітря насичене дрібнодисперсним пилом. Він небезпечний для дітей, людей похилого віку, а також тих, хто має респіраторні захворювання.

Зараз же науковці попереджають, що пилові бурі стають частішими в Європі, а далі буде ще гірше. За даними ООН, частота та інтенсивність піщаних та пилових бур збільшуються в багатьох куточках світу. Особливо сильно страждають від цих явищ пустельні та степові зони.

Однак пилові бурі вже поширюються і на інші території, такі як південна Європа. ООНівська коаліція, що опікується питаннями піщаних і пилових бур, зазначила, що ці явища чинять серйозний вплив на навколишнє середовище, клімат, здоров'я, сільське господарство, засоби для існування і соціально-економічне благополуччя населення.

Нагадаємо, вранці 30 вересня пилова буря накрила Дніпро, Харків, Полтаву та інші міста.

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