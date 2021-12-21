Україну накрили сильні снігопади: на дорогах зросла кількість аварій

Крім того, дороги скували затори.

Україну накрила негода: сильні снігопади та ожеледиця спровокували сильні затори та аварії на дорогах.

Про це розповіли 21 грудня у ТСН.Ранок.

Вісім автівок зіткнулося на трасі Рівне-Луцьк. Масштабна ДТП сталася через слизьку дорогу, ствержджують водії. Спершу вантажівка врізалася у легковик, який їхав попереду. Після цього машини почали наздоганяти одна одну. Двоє людей травмувалися, однак від шпиталізації відмовилися.

У Києві щойно пішов сніг - місто одразу ж скували затори. На дорогах утворилася ожеледиця. Через це за вечір сталося кілька десятків ДТП. Громадський транспорт рухався з затримками. На одній із вулиць з рейок зійшов травмай і зачепив запарковану автівку. Розчищати дороги виїхали майже триста одиниць снігоприбиральної техніки. Уже зараз проїхати Києвом можна, а пройти - не скрізь. Чимало тротуарів нагадують ковзанку.

Яка ситуація на дорогах країни через ожеледицю та сніг

Накрила зимова стихія і Львівську область. Через ковзанку на дорозі у спальному районі Львова зіткнулися тролейбус і маршрутка. На ожеледь і відсутність снігоочисної техніки скаржлися водії в різних районах міста. У селі Більче на трасі Київ-Чоп понад годину був повністю заблокований рух через крижаний міст. Там зупинилися і легкові, і вантажні авто. Водії чекали доки дорогу посиплять та розчистять.

Читайте також: