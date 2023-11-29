Україну накрив новий циклон: очікуються мокрий сніг, мороз, а подекуди - потепління

Негода знову накрила Україну. На зміну недільному циклону прийшов новий "Олівер" - із дощами та снігом.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Столицю вночі поливало рясним дощем, який від ранку перетворився на мокрий сніг, що товстим шаром укриває вулиці Києва. Вітряно і слизота на дорогах.

Циклон "Олівер" приніс в Україну штормовий вітер, мокрий сніг та подекуди крижані дощі. Вночі температура повітря опускалася до 5 градусів морозу, вдень потепліє до плюс 6 градусів.

На заході країни денна температура повітря лишатиметься морозною – від 0 до мінус 4. На півдні вночі буде від 2 до 6 тепла, вдень +7 +14 градусів.

Понеділковий буревій забрав 10 життів, досі лишаються перекритими дороги на Миколаївщині на Кіровоградщині. Без електрики понад 4 сотні населених пунктів в 11 областях країни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Цього ще не вистачало! Після снігопадів - крижаний дощ!

Нагадаємо, ексклюзивний прогноз погоди на грудень. ТСН.ua дізнався, чи будуть люті морози і де випаде сніг на Новий рік.

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