Тепловий штурм в Україні: містяни рятуються від спеки у фонтанах та на пляжах

Синоптики кажуть – нинішня спека зумовлена циклоном, який прямує до з Півдня Росії та з Середньої Азії.

Піщана буря накрила столицю. Що відбувається? Метеорологи мають дві версії: або пилову бурю нам принесло з Астраханських напівпустельних степів, або це наслідки різкої спеки. Через високі температури також обмежили в'їзд вантажІвок до Києва. Така задуха сьогодні не лише в столиці. Понад 30-ть градусів тепла маємо і в інших регіонах.

Про ситуацію у Києві, Запоріжжі та Львові - 22 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У Львові спека така, що дихати важко, бо повітря просто гаряче. +31 - і це у затінку. Не витримує техніка, не витримують люди. І рятуються хто-як може. На вулицю ніхто не виходить без пляшки води, а от скільки кілограмів чи тон морозива розкупили – навіть складно уявити. У Львові немає річки чи озера. Люди шукають свіжість у парках або ж біля фонтанів. Біля них ледь не пляжний сезон. Але за іронією долі найбільший водограй біля Оперного театру – нині не працює – профілактичні роботи.

Така спека протримається два-три дні, передають синоптики. А потім слід очікувати грози.

У Запоріжжі сьогодні 31, але люди надто не нервують, бо майже протягом двох тижнів у регіоні були суцільні грози, і, можливо, народ навіть дещо скучив за сонячною погодою.

Тим більше, це ще навіть не спекотно – якщо згадати рік минулий, тоді вже у червні на Запоріжжі фіксували 41 градус. Тож є з чим порівнювати, і нарікати на долю не доводиться. Але все одно перебувати на сонці вдень дедалі важче, відтак, запоріжці шукають прохолоди. Здебільшого її знаходять біля фонтанів. А от підлітки та молодь переважно обирають пляж.

Синоптики кажуть – нинішня спека зумовлена циклоном, який прямує до з Півдня Росії та з Середньої Азії. Проте назустріч йому вже рухається грозовий фронт, відтак, переносити високу температуру містянам буде легше.

Спекотно, але з дощиком – такий прогноз до кінця нинішнього тижня. Про настання шаленої спеки на Запоріжжі поки говорити рано – принаймні, до початку липня.

Київ, Запоріжжя та Львів - нещодавно гуртом мерзли, зараз не догодиш спекою. Наше завдання якщо не полюбити природні коливання, то навчитися із ними жити.

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