Україну накриють аномальна спека і магнітні бурі: кому дістанеться найбільше

Вже скоро Україну накриє спека до +41°. Проте, це ще не всі сюрпризи, які чекають на українців вже наступного тижня. Які прогнози дають синоптики, про яку небезпеку попередили українців і коли дихати стане легше – йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

Готуйте віяла, панамки та запасайтеся водою

Готуйте віяла, панамки та запасайтеся водою! А краще – уникайте прямих сонячних променів, якщо не хочете зомліти, вийшовши на вулицю. Цього тижня українців шокувала позначка у +35°, утім вже наступного тижня температура стане ще вищою. Адже Україну накриє ще потужніша спека.

Синоптики обіцяють до +41 градуса за Цельсієм! Про це пише метеоресурс Tropical Tidbits. На опублікованих мапах можна побачити, що вже 8 липня в південних і східних областях середня температура повітря на вулиці буде від +37° до +41°. Насамперед із такими погодними умовами зіткнуться жителі Одеської, Херсонської, Донецької, Луганської та Харківської областей. На Кримський півострів також чекає сильна спека. Про аномалії липня синоптики попереджали заздалегідь.

Спекотна погода триватиме довго?

Згідно із прогнозами, які викладено на мапах, спекотна погода збережеться практично весь наступний тиждень, адже 10 і 12 липня ситуація не тільки не змінюється, а й розшириться перелік регіонів, куди повернеться спека. Про це розповіла синоптикиня Анжеліка Ганчук у коментарі NV.

"Найспекотнішим залишатиметься південь та схід, а також Дніпропетровська й Кіровоградська області: тут фіксуватимуться значення понад +30 градусів вдень, а в окремих місцях і понад +35°. Коли температура повітря перевищує +35°, це вважається сильною спекою, небезпечною для здоров’я людей. Вірогідність дощів є, але поле високого тиску і антициклони із заходу та сходу водночас стримують циклони із півночі та півдня. Через це країна опинилась в своєрідній перехідній зоні. Наче й надійшла волога, але нам не вистачає певних синоптичних процесів, щоб вона трансформувалася в дощ", – каже синоптикиня.

Коли прийдуть дощі?

Згідно з прогнозами "Укргідрометцентру", в Україні до 5 липня включно очікуються короткочасні зливові дощі, але дуже локальні. І якщо 4 липня це стосується переважно заходу, то 5 липня трохи вологи отримають південь та лівобережна частина країни.

А от вихідними слід чекати на погоду без опадів по всій території України. Спека розтягнеться ще далі і "покриє" навіть західні області – вже і там буде +30°, звернула увагу експертка.

"Початок наступного тижня у нас буде дуже спекотним, а в середині тижня температура наближатиметься до +40°, особливо це стосується центру та півдня нашої країни. Спека триватиме зокрема і в Києві: до вихідних вночі у столиці буде +16°…+21°, вдень +28°…+33°. В суботу-неділю — до +34°, а посеред наступного тижня температура повітря підвищиться до +35. Ми вже бачимо, що липень буде спекотнішим за норму. Наскільки саме, рано говорити, але однозначно будуть нові температурні рекорди", – зазначила вона.

Поради від Діденко

А тим часом синоптикиня Наталка Діденко дала кілька порад українцям у спекотну погоду.

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"Сильна спека триватиме в Україні весь наступний тиждень. Максимальна температура повітря становитиме +33+37 градусів, на півдні, сході та в багатьох центральних областях +35+39°, місцями ймовірно до +40 градусів! Важливо мати запас води, запланувати, за можливості, побути цей період з дітьми чи старшими людьми десь подалі від асфальту та ближче до гір чи хоча б тінистих садків, річок та ставків", – радить Діденко.

Відключення світла

Ну а через постійні відключення світла та обмеження в електропостачанні доведеться попотіти навіть вдома. Адже світла в Україні на добу стає все менше і менше. Тривалішими відключення світла стали з кількох причин. Зокрема, вплинули на обмеження масовані обстріли об'єктів енергетики кілька днів тому. Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі “1+1” в межах телемарафону “Єдині новини”.

"Були атаковані об'єкти системи передачі електроенергії. Це своєю чергою теж вплинуло на загальну ситуацію. На жаль, сьогодні зберігається дефіцит. Ми продовжуємо ремонтну кампанію. Йдеться про технічне обслуговування генерувальних потужностей, щоб підготувати їх до роботи в осінньо-зимовий період", – каже Гринчук.

Ну і звісно дефіцит збільшився ще й через спекотну погоду. Гринчук прогнозує, що вже найближчим часом ситуація покращиться за умови, якщо не буде нових обстрілів.

"Ми повинні розуміти, що в холодний період може бути набагато гірше. Ситуація стане кращою, коли завершимо всі технічні роботи, технічне обслуговування, зокрема на атомних станціях, бо атомна генерація забезпечує більше половини наших потреб", – зазначила заступниця міністра енергетики.

Тим часом через спеку у столичних парках, скверах і на центральних вулицях міста розпочали встановлювати рамки-розпилювачі води для охолодження в літню спеку. Про це повідомив генеральний директор КО "Київзеленбуд" Юрій Бахмат. За його словами, цього літа передбачено 19 локацій з рамками для охолодження.

Магнітні бурі

Якщо від спеки ще можна врятуватися такими розпилювачами, то що допоможе врятуватися від цього? Крім шаленої спеки, прогнозують ще й потужні магнітні бурі. Найближчим часом очікується висока сонячна активність. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

"Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку. У четвер, 4 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає відчутній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. Буря зберігатиме свою потужність і у п'ятницю-суботу, 5-6 липня", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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