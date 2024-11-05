Україну накриє хвиля сильних снігопадів: стало відомо, коли різко зміниться погода

Метеорологи назвали, які області першими зустрінуть сильні снігопади.

Усі подробиці розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Сильні снігопади

До 10 листопада синоптики прогнозують суху і відносно теплу погоду по всій території нашої країни. Однак вже наступного тижня в Україну прийде хвиля сильних снігопадів. Про це свідчать дані радару погоди Ventusky. Згідно з прогнозом синоптиків, українцям варто готуватися до першого сильного снігопаду вже з 15 листопада.

"Атмосферний фронт з південного заходу принесе сніг на Буковину та Прикарпаття зранку 15 листопада, а до кінця доби снігопади накриють західні, північні та центральні області України.”

Температура повітря в п'ятницю очікується від 0 до +2, в Карпатах морози до -4. У суботу, 16 листопада, негода накриє східні, південні, центральні й частину північних областей. Подекуди снігопади будуть сильними. Максимальна температура повітря знизиться до +2 вдень, а в ніч на 17 листопада стовпчики термометрів покажуть від -1 до -5, в Карпатах - 7 градусів морозу. Однак ці позначки утримаються недовго.

17 листопада, снігопади очікуються лише на Донеччині, а незабаром сніговий фронт залишить територію нашої країни / Фото: pixabay.com

“А вже наступної доби, 17 листопада, снігопади очікуються лише на Донеччині, а незабаром сніговий фронт залишить територію нашої країни. Вдень очікується від -1 до +4 градусів. А вже до кінця доби в Україну прийде потепління - на заході очікується +8.”

Про те, що погода в Україні наближається до зимової повідомила і синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, найближчої ночі очікується від 3 тепла до 3 морозу, а протягом дня середи повітря прогріється до +6+11 градусів, на Закарпатті та півдні до +10+13 градусів. У більшості областей України переважатиме суха погода, лише в східній частині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Якою погода буде в Києві

“У Києві 6-го листопада буде без опадів. Вітер північно-західний, помірний, часом рвучкий. Найближчої ночі +1+3 градуси, завтра вдень +7+9 градусів. Не забувайте вже шапки, переходьте на нормальні сезонні пуховики, шановні водії, не легковажте безпекою - міняйте, хто ще не поміняв, гуму на колесах, починайте пити сезонні вітаміни, шкіра у холодну пору робиться сухою, треба допомагати своєму організму зміцнюватися і розвантажувати сімейних лікарів.”

Прогноз погоди на тиждень

Про суху погоду наприкінці цього тижня повідомляв і синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, найближчим часом над нами переважатиме антициклональна погода та високий атмосферний тиск. Тому опадів не передбачається, вночі місцями можливі тумани.

Також читайте Погода на 5 листопада: синоптикиня попередила про нічні морози

"У середу, 6 листопада, вночі місцями у північних та центральних регіонах пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вдень по всій Україні очікується суха та спокійна погода. Вітер очікується змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 °С, вдень +5…+10 °С, у північно-східній частині 0…+5 °С. У четвер, 7 листопада, під впливом антициклону по всій території України очікується суха та спокійна погода. У західних областях вночі та вранці місцями виникатиме туман. Вітер західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 °С, вдень +7...+12 °С, на сході +2...+7 °С. У п'ятницю, 8 листопада, утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с; у східній частині західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +8…+13 °С.”

На вихідних на всій території України продовжить панувати антициклон. Тому очікується мінлива хмарність, без опадів.

"У суботу, 9 листопада, утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с; у західних регіонах змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +8…+13 °С. У неділю, 10 листопада, на всій території України продовжить панувати антициклон. Тому очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, вдень +8…+13 °С.”

Якою буде погода взимку?

А от щодо зими, то метеорологи кажуть - середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Але не виключає, що будуть затоки арктичного холоду, тобто зниження температури.

Так, завдяки цьому повітряні маси на територію України будуть виходити з району Середземного моря та Атлантики.

Цієї зими середня температура повітря взимку буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів.

Однак синоптики не виключають і того, що іноді українцям взимку буде морозно. На цей випадок маємо кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися.

Які ризики передбачають синоптики?

Водночас, зауважила Балабух, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище - різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Метеорологиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а початок осені також достатньо спекотний і нехарактерний для осінньої погоди.

Нагадаємо, раніше синоптики вже попереджали, що по всій Україні буде вирувати негода. Подекуди вона вже наробила проблем.

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