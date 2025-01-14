Україну накриють потужні морози: новий прогноз погоди підірвав Мережу

До України сунуть люті морози – таким прогнозом ошелешив відомий метеоролог. Каже, що подекуди вночі можна очікувати до -20 градусів за Цельсієм. А от народна синоптикиня Наталя Діденко вразила іншим прогнозом.

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Люті морози

Погода в Україні у другий місяць зими неабияк здивувала значним потеплінням. Проте вже зовсім скоро ситуація кардинально зміниться.

"У вівторок, 14 січня, під впливом гребеня антициклону із заходу на більшій частині території України опадів не передбачається. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом вдень на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 °С, у Карпатах та на Прикарпатті -12...-17 °С, у гірських котловинах близько -20 °С; вдень -3...+2 °С", - сказав він.

У середу, 15 січня, у західних областях, а також місцями у північній частині країни очікується сніг, мокрий сніг. В решті регіонів України утримається погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі очікується в межах -2...-7 °С, у Карпатах та на Прикарпатті, а також місцями у південній частині -8...-13 °С; вдень -2...+3 °С. Втім, дещо тепліше буде у четвер.

А от у п'ятницю, 17 січня, в Україні очікується тепла погода без істотних опадів, лише у східній частині пройде невеликий сніг із переходом у дощ та мряку, можлива слабка ожеледь. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 °С, вдень +2…+7 °С, у Карпатах близько 0 °С.

Вихідними погода буде такою

У суботу, 18 січня, в Україні очікується погода без істотних опадів, лише вдень та ввечері у північних та північно-східних регіонах пройде невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, на Закарпатті, 1 – 6 м/с. Температура повітря передбачається вночі -2…+3 °С, вдень +2…+7 °С.

У неділю, 19 січня, у більшості регіонів України, за винятком західної частини очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди можливий туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, вдень -1...+4 °С.

Як бачимо, у цьому прогнозі дійсно є показники, які трішки насторожують. Це -10 та -17 градусів морозу у горах. Натомість свій прогноз на найближчі дні опублікувала і синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, ніяких 20-градусних морозів в Україні не очікується.

"Якщо ви прочитали про прийдешні 20-градусні морози в Україні, то у вас або галюцинації, або ви зачепились оком об зайвий нуль, або ви читаєте Телеграм..." - написала вона.

Синоптикиня зазначила, що вдень 14 січня в Україні очікується від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вітер західного напрямку, помірний, на півночі рвучкий.

У Києві 14 січня опадів не передбачається. Вночі -4-7 градусів, вдень 0-2 градуси морозу. Надалі нічна температура повітря дещо підвищиться, денна не зазнає особливих змін, близько нуля. Від 19 січня вдень потепліє до +3+7 градусів.

Погода у січні

Тим часом фахівці "Українського гідрометцентру" повідомили, що січень буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси, це досить помітно як для зимового місяця. Середня місячна температура повітря передбачається 0-3 градуси морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2 тепла.

У грудні середня температура повітря була близькою до норми і коливалась від -4 градусів до +2 градусів. Тобто січень прогнозується на 3-4 градуси холоднішим, ніж грудень.

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