Україну накриють погодні "екстрими": синоптики ошелешили прогнозом погоди

Синоптики розповіли про погоду в Україні / © ТСН

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Грози, зливи, шквали та перепади температури — хвиля контрасної погоди впевнено суне в Україну.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Погодні «екстрими» накриють окремі регіони нашої країни вже сьогодні. Зокрема, волого буде в столиці. Ще вдень синоптики прогнозують короткочасні, але сильні зливи, а от температура повітря кажуть, не опуститься нижче плюс 24 градусів.

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Значно свіжіше буде лише на заході країни — там очікується 11-15 градусів тепла. І причиною таких гойдалок є атмосферний фронт, який рухатиметься зі заходу на схід.

Таким чином, вихідними слід чекати зниження температурних показників майже по всіх областях.

«У нічні години на суботу залишаються опади у північних, південних та центральних областях у вигляді помірних короткочасних дощів. У денні години — зона опадів зміститься на Лівобережжя та Крим. У західних регіонах — короткочасні дощі, решта регіонів — без опадів», — каже синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 17:00 НАЖИВО! НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 12 ЧЕРВНЯ

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