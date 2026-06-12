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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Україну накриють погодні "екстрими": синоптики ошелешили прогнозом погоди

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідних, 13-14 червня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики розповіли про погоду в Україні

Синоптики розповіли про погоду в Україні / © ТСН

Грози, зливи, шквали та перепади температури — хвиля контрасної погоди впевнено суне в Україну.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Погодні «екстрими» накриють окремі регіони нашої країни вже сьогодні. Зокрема, волого буде в столиці. Ще вдень синоптики прогнозують короткочасні, але сильні зливи, а от температура повітря кажуть, не опуститься нижче плюс 24 градусів.

Значно свіжіше буде лише на заході країни — там очікується 11-15 градусів тепла. І причиною таких гойдалок є атмосферний фронт, який рухатиметься зі заходу на схід.

Таким чином, вихідними слід чекати зниження температурних показників майже по всіх областях.

«У нічні години на суботу залишаються опади у північних, південних та центральних областях у вигляді помірних короткочасних дощів. У денні години — зона опадів зміститься на Лівобережжя та Крим. У західних регіонах — короткочасні дощі, решта регіонів — без опадів», — каже синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 17:00 НАЖИВО! НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 12 ЧЕРВНЯ

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Дата публікації
Кількість переглядів
90
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