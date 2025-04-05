Україну охопить похолодання: синоптики повідомили, де випаде сніг

Погода зміниться

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В Україні знову різко зміниться погода. Після потепління знову сунуть холоди.

Що прогнозують синоптики на вихідні — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Погода влаштовує нам справжні синоптичні гойдалки, дощі змінюються на різке тепло і навпаки.

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Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що у суботу, 5 квітня, на більшій частині території країни, за винятком Криму та Приазов’я, пройдуть дощі, а у західних та північних областях дощі поєднаються із мокрим снігом.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень у західних та північних областях +2…+7 °С, в інших регіонах країни +10…+18 °С, на півдні Одещини до +20 °С.

Нагадаємо, ще на початку квітня синоптикиня Наталя Діденко попереджала, що від 5 до 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання — спочатку на півночі, заході та в центрі. До сходу та півдня зниження температури повітря дійде орієнтовно 7-8 квітня. У період 7-9 квітня у західних, північних областях та місцями у центральних є ймовірність заморозків.

6-7 квітня, за попереднім прогнозом, через діяльність активного циклону у поєднанні з низькою температурою повітря, є також імовірність снігу у західних, північних та частково центральних областях.

Та все ж, у квітні триватиме стійка тенденція підвищення температури повітря, яка буде ще більш вираженою, ніж у березні.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода на Великдень. Більше про це читайте у новині.