Україну паралізувала негода: сніговий апокаліпсис, люті морози та проблеми з електрикою

Зимова стихія продовжує випробовувати українські міста. Поки Рівненщину сковують 15-градусні морози, Львів потерпає від снігу, а Житомирщина бореться з наслідками масштабного знеструмлення. Рятувальники та енергетики працюють у посиленому режимі.

Рівненщина: від лопат до лютих морозів

У Рівненській області негода не відступає. Відучора комунальники та місцеві мешканці намагаються розчистити замети у дворах та на дорогах, які утворилися після потужних снігопадів. Ситуація ускладнюється різким похолоданням: наразі температура в області опустилася до -15°C.

Львів: транспортний колапс на об’їзній

У Львові погода підготувала «температурні гойдалки». Після нічного снігопаду вранці почався дощ зі снігом, що перетворило дороги на суцільне місиво. Попри те, що очисна техніка працює цілодобово, а на допомогу залучили приватні компанії, автошляхи залишаються надскладними для проїзду.

Найкритичніша ситуація наразі на об’їзній трасі Львова. Вантажівки не можуть подолати слизькі підйоми, що призводить до повної зупинки руху на кількох ділянках. У самому місті також спостерігаються значні затори.

Житомирщина: населені пункти без світла

Північ країни потерпає від сильного вітру та заметілі. На Житомирщині негода спричинила серйозні аварії на мережах: повалені дерева обірвали лінії електропередач. Через це населені пункти опинилися частково знеструмленими. Енергетики разом із рятувальниками працювали на місцях обривів усю ніч, аби до ранку відновити живлення.

Негода на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Рятувальники разом із поліцейськими чистять заметені шляхи на Дніпропетровщині. Патрульні із сиренами супроводжують техніку комунальників. Водіїв закликають не виїжджати без нагальної потреби і не лишати авто обабіч узбіч. Протягом доби в області будуть хуртовини, мокрий сніг та ожеледиця. Засніжило і Запоріжжя. З ночі комунальники розчищають дороги й тротуари. Для пішохідних зон у хід підуть понад дванадцять тисяч тонн піщаної суміші та технічної солі. Насамперед посипають проходи до «Пунктів незламності», адже в області після чергової атаки росіян перебої з електропостачанням.

Прогноз: йдуть морози до -18°C

Синоптики застерігають: цей тиждень принесе ще більші «мінуси».

Захід України: Уночі температура опускатиметься до -12...-18°C . Ожеледиця на дорогах зберігатиметься тривалий час.

Лівобережжя: Очікується штормовий вітер з поривами до 15–20 м/с .

Південь та Схід: Сюди заходить новий циклон, який принесе мокрий сніг, що переходитиме у дощі, створюючи ризик миттєвого обледеніння доріг.

