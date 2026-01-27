Україну після потепління накриє підступний циклон: синоптики шокували прогнозом

Погода в Україні / © ТСН

В Україні очікується поступове підвищення температури. Нестійку погоду найближчими днями формуватимуть атмосферні фронти та тепле вологе повітря, що рухається до нас із півдня.

Де очікувати найбільшого тепла та коли чекати на повернення опадів — у сюжеті ТСН.

Температурні гойдалки: від морозів до «плюсів»

Температура повітря зростатиме поступово, проте нерівномірно. Сьогодні найхолодніше залишається на сході, а також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях — там стовпчики термометрів тримаються на позначках від -3°C до -8°C.

На решті території країни значно м’якше — від 0°C до -5°C. Справжній подих весни відчують жителі заходу (до +3°C), а на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму повітря прогріється аж до +9°C.

Прогноз на 28-29 січня

У середу, 28 січня, нічні морози ще зберігатимуться (від 0°C до -8°C), проте вдень у більшості областей очікується від -2°C до +3°C. Південь країни продовжить бити температурні рекорди — там очікується до +10°C. У четвер нічна температура ще трохи підвищиться, а денна суттєво не зміниться.

Чого чекати на вихідних

Попри тенденцію до потепління, синоптики радять не ховати парасольки та теплі речі. Вже наприкінці тижня погода може піднести сюрпризи.

Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру: «На ці п'ять діб у нас тенденція до підвищення температури. Проте на п’ятницю можливий вихід циклону з південного заходу. Це може принести більш інтенсивні опади впродовж п’ятниці та суботи. Все буде залежати від траєкторії циклону. А вже після його проходження є певні передумови до того, що може бути затік холодного повітря з півночі, але якої він буде інтенсивності — наразі говорити зарано».

Синоптики продовжують уточнювати траєкторію циклону, тож мешканцям північних та західних областей варто готуватися до можливого посилення вітру та опадів уже найближчим часом.

