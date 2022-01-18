Україну штормить: одразу кілька регіонів країни накрили снігопади, буревії та ожеледиця

Від учора майже 120 населених пунктів залишилися без світла

Надзвичайники оголосили штормове попередження на всій території через негоду. У 10 областях України рвучкий вітер пообривав дроти, без світла лишилися три з половиною сотні населених пунктів.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На Миколаївщині обледеніли траси. Там вночі випав мокрий сніг, а над ранок температура значно знизилася, дороги вмить стали слизькими. У районі селища Казанка одразу кілька аварій, рух там перекрили вантажівки. Слизько і у напрямку Херсона та Одеси.

У Кропивницькому сильний вітер повалив ялинку на центральній площі міста. Її вже готувались розібрати, зняли усі прикраси, а от демонтувати не встигли. Вітер завершив справу за кілька секунд, під час падіння залізна конструкція зламалася у трьох місцях. У кількох сотнях метрів одночасно впав бігборд. Під час негоди без світла залишились кілька мікрорайонів міста.

На Одещині через негоду помаранчевий рівень небезпеки. В Подільскому районі з обледенілої траси вітер здув вантажний мікроавтобус. В його причепі перевозили двох корів, попередньо вони не постраждали. Аби витягти бус, рятувальники залучали фермерський трактор. А в самій Одесі буревій повалив світлофор. Коли той падав, зачепив авто, що проїздило в повз. Дивом не постраждали люди.

На Буковині буревій повалив дерева, одне з них впало на дах і пробило його. Також зірвало покрівлю з десятка будинків. Шмат шиферу понесло на автостоянку, де він потрощив автівки. А у Кіцмані зірвало покрівлю з районної лікарні.

Погода в Україні: у 10 областях рвучкий вітер пообривав дроти – яка ситуація у Львові та Києві

У Львові нині негода трохи вщухла. А от напередодні хуртовини та сильний вітер наробили чимало лиха. У Самборі велетенське дерево впало на 59- річну жінку. У неї переломи ребер, її стан середньої тяжкості, кажуть медики. Але загрози життю немає. У Львові ж під час снігопаду вдарила блискавка та грім - незвичне явище зафільмували містяни.

Від учора майже 120 населених пунктів залишилися без світла, вітер обірвав дроти електроопор. У мерії запевняють, техніка на дорогах працювала усю ніч. Водії кажуть, дійсно чисто, але подекуди дуже слизько.

Головні автошляхи області нині проїзні, ось міжнародна траса Львів-Краковець чиста. А от в невеличких містах та селищах - суцільна ковзанка. Це, до прикладу, дорога у Новояворівську - лід, скаржаться водії.

Рвучкий вітер і холод і в Києві.

Одразу кілька регіонів країни накрили снігопади, буревії та ожеледиця| Новини України

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