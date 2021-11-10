Україну виключили із "зеленої зони" ЄС: які популярні країни пускають до себе громадян і на яких умовах

Україну виключили із "зеленої зони" ЄС: які популярні країни пускають до себе громадян і на яких умовах

В'їзд до більшості країн ЄС для українців з "ковідними" документами відкритий.

Європейський союз офіційно виключив Україну із "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19. Своїм рішенням ЄС рекомендував державам-членам обмежити здійснення несуттєвих (туристичних) поїздок для громадян України. Але, оскільки це лише рекомендація, кожна країна індивідуально ухвалює рішення щодо дозволу чи заборони в'їзду українцям.

Розповідаємо, які популярні країни ЄС попри оновлення списку пускають до себе українців і на яких умовах.

Що означають списки ЄС щодо COVID-19

Європейський Союз уважно стежить за ситуацією з COVID-19 у світі і співпрацює зі своїми державами-членами для стримування поширення вірусу та підтримки національних систем охорони здоров’я у реагуванні на пандемію коронавірусу. Задля цього створено два списки: до одного вносять країни, де є позитивна динаміка COVID-19 та відсутній спалах, до іншого – де суттєве погіршення ситуація.

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Перелік оновлюють що два тижні. Виходячи з того, в якому списку опинилася країна, ЄС рекомендує державам-членам відкрити кордони для мандрівників чи обмежити їхній в’їзд.

Рекомендація ЄС не є обов'язковою, окремі країни-члени мають право в односторонньому порядку відмовляти у поїздках із країн із затвердженого списку або дозволяти подорожі з країнами, які не входять до затвердженого списку.

Перелік відкритих країн і умови перетину кордону

Важливо розуміти, що завдяки вакцинації і наявності так званого "ковідного" сертифікату українським туристам буде значно простіше і безпечніше мандрувати в сучасних умовах. Зокрема, переважна більшість країн ЄС, які дозволяють в'їхати до себе українцям, відкриті саме для вакцинованих проти коронавірусу громадян.

Важливою умовою є те, щоб щеплення було проведене, дозволеною в Європейському Союзі вакциною: Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson. Також деякі країни пускають до себе тих, хто нещодавно перехворів на коронавірус, або тих, хто має негативний тести на COVID-19.

Зауважимо, що аби знайти всі правила перетину кордону до конкретної країни, до якої плануєте поїхати, слід перейти на спеціальний сайт МЗС, де регулярно оновлюються статуси і умови усіх країн, щодо заборони/дозволу в’їзду іноземців.

Попри виключення із "зеленого переліку", першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців, стала Республіка Кіпр . Острівна держава продовжує бути відкритою для українських туристів і закривати кордон не збирається.

Серед умов повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття).

Також усім пасажирам необхідно пройти реєстрацію на платформі CyprusFlightPass за 48 годин до вильоту. Там треба завантажити копію сертифіката про щеплення (англійською мовою) і вказати дані про вакцинацію. Якщо отримано комбінацію різних типів вакцин, наприклад, перша доза Vaxzevria (AstraZeneca) і друга доза Pfizer-BioNTech, на етапі заповнення заявки вноситься інформація про другу вакцину.

Невакцинованим пасажирам необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений в сертифікованій лабораторії на території України протягом 72 годин до вильоту. Одразу після прильоту до Кіпру, в аеропорту, невакциновані пасажири мають зробити (ПЛР) COVID-тест.

Друга країна ЄС, яка не стала закривати кордони для українців - Естонія . Всі можливості подорожей збережено також для громадян, які пройшли повну вакцинацію. Країна визнає всі вакцини, які офіційно використовуються в Україні: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/ Vaxzevria / Covishield, CoronaVac) проти COVID-19.

Невакциновані українці повинні за 72 години до в’їзду зробити ПЛР-тест або, як альтернатива, за 48 годин – експрес-тест на антитіла – і пред’явити довідку про негативний результат. Такі особи також підлягають самоізоляції терміном 10 діб.

Третьою країною, яка залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер, стала Хорватія.

Українці під час перетину кордону мають показати один з цих документів:

документ, який підтверджує негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин з моменту тестування до моменту перетину хорватського кордону, або швидкий тест на антиген, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону;

сертифікат про повний курс вакцинації препаратом, який використовується в країнах-членах ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm) не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію та не є старішою за 365 днів. Якщо це вакцина Janssen/Johnson&Johnson, то щеплення має бути здійснене не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію;

медичну довідка про те, що особа одужала від COVID-19 і отримала одну дозу вакцини протягом 8 місяців від зараження вірусом, за умови, що особа була щеплена в межах 365 днів до моменту перетину кордону;

позитивний результат ПЛР-тесту, або швидкого тесту на антиген, який підтверджує, що особа одужала від COVID-19 , який був проведений за попередні 365 днів, та який є давнішим за 11 днів з дати прибуття до пункту перетину кордону, або довідка про те, що особа одужала від COVID-19, видана лікарем.

За відсутності одного з чотирьох вищезазначених документів в’їзд до Хорватії може бути дозволений за умови зобов’язання перебування на самоізоляції. Її можна припинити, якщо здати тест на території Хорватії за свій кошт.

Діти до 12 років звільняються від обов’язку тестування, якщо подорожують з батьками/опікунами, які мають негативний результат ПЛР-тест, швидкий тест на антиген чи підтвердження лікаря, що особа хворіла на COVID-19.

Крім того, в’їзд дозволено за наявності документального підтвердження туристичної мети поїздки (бронювання/оплати готелю/апартаментів), з невідкладних особистих/сімейних причини, подорож з діловою метою (запрошення від бізнес партнера), з метою навчання, участі у змаганнях чи наявності дозволу на роботу та проживання в Хорватії.

Нідерланди також зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації. Від 13 листопада крім свідоцтва про вакцинацію для в’їзду також буде необхідний негативний тест.

Для огляду співробітникам прикордонної служби Нідерландів вам потрібно буде подати такі документи:

Роздруковану і заповнену “Декларацію про вакцинацію від COVID-19” (https://bit.ly/vaccine_declaration); негативний результат тесту на COVID-19 (вимоги щодо тесту можна знайти далі по тексту);

доказ вакцинації, визнаний Нідерландами ("жовтий" сертифікат не вважається Нідерландами доказом вакцинації, отже його не можна використати для в’їзду в країну);

підтвердження Вашого зворотного рейсу;

візу (за необхідності).

Діти віком до 18 років, які подорожують з вакцинованими батьками або законними опікунами, звільняються від вимоги заповнення Декларації, але повинні пред’явити для огляду негативний результат тесту на COVID-19.

Також, якщо ви прибуваєте до Нідерландів літаком, необхідно мати з собою заповнену декларацію здоров’я (https://bit.ly/nl_declaration). Ця вимога поширюється на всіх мандрівників віком від 13 років.

Польща теж залишається відкритою для українців, але за умови наявності документального підтвердження повного курсу імунізації вакциною, зареєстрованою в ЄС: Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Covishield, Johnson&Johnson англійською або польською мовою.

Також для громадян передбачено 10-денний карантин, який можна скоротити, здавши ПЛР-тест, виконаного не раніше 7–денного терміну перебування в Польщі.

Не проходити самоізоляцію можуть особи, які одужали від коронавірусу, але не раніше, ніж за 6 місяців до дня в'їзду до Польщі. Такі особи повинні пред’явити документ, що підтверджує факт захворювання, польською або англійською мовою, наприклад, європейський цифровий сертифікат COVID-19.

Всі особи, яки прилітають до Польщі повинні перед вильотом заповнити карту місцезнаходження мандрівника (eKLP) в електронному вигляді. Нові вимоги сусідньої країни стосуються виключно осіб, які подорожують літаком.

Залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців і Чехія. Також перед відльотом потрібно заповнити реєстраційну форму.

Австрія теж зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Також в’їзд без реєстрації та без карантину дозволений тим, хто має підтвердження про одужання після захворювання на COVID-19 (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, чи медична або офіційна довідка від лікаря із зазначенням наявності нейтралізуючих антитіл, не старша ніж 90 днів), оформлена англійською або німецькою мовами.

Австрія визнає всі вакцини, які використовуються офіційно в Україні.

Невакцинованим можна в’їхати, але потрібно мати підтвердження про негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 год до поїздки або тест на антигени, не старший ніж 48 год., і пройти обов’язковий 10-денний карантин після в’їзду. Його можна припинити за наявності негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в’їзду.

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Також необхідно зробити онлайн-реєстрацією подорожі перед поїздкою. Підлітки віком від 12 до 18 років, які в’їжджають разом з вакцинованими дорослими, потребують тест, але не підлягають карантину.

Пускає українців, які мають "ковідний" сертифікат, і Данія . Сертифікат у вигляді QR-коду може бути пред’явлений у мобільному застосунку або надрукований на папері.

У разі відсутності COVID-сертифікату, громадянам України потрібно зробити тест, протягом 24 годин після прибуття до Данії та самоізолюватися на 10 днів. Самоізоляція може бути припинена на основі негативного тесту, зробленого не раніше, ніж на четвертий день після в’їзду до Данії.

Бельгія , попри суперечливі повідомлення щодо подорожей українців, зберегла можливість в’їзду для українців, які повністю вакцинувалися.

Італія пускає до себе туристів, але в’їзд без необхідності проходження 5-денної самоізоляції передбачає наявність таких обов’язкових документів:

заповнена до прибуття онлайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form ;

; наявність негативного тесту на коронавірус, який має бути зроблений, не більше ніж за 72 години до приїзду;

наявність відповідного "зеленого" сертифікату (Green Pass) європейського зразка про завершення повного курсу вакцинації одною із затверджених Європейським агентством з лікарських засобів вакциною (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca).

У разі відсутності вакцинації, громадяни можуть в’їхати до Італії, але вони повинні: надати довідку про негативний результат тесту; самоізолюватися протягом п’яти днів; пройти повторний тест після завершення терміну самоізоляції для підтвердження негативного результату.

Окрім зазначених вище правил також залишаються чинними правила необхідності підтвердження мети поїздки, місця перебування, наявності необхідних коштів, дати виїзду з Італії тощо,

Потрапити до Німеччини можливо виключно у разі гострої потреби або за наявності сертифікату повної вакцинації.

Туристи, які прибувають до Угорщини з дійсним цифровим сертифікатом ЄС про COVID-19, можуть в'їхати без додаткових вимог до тестування або карантинних обмежень. Згідно з останньою інформацією на сайті МЗС, для в’їзду громадян України до Угорщини потрібні: біометричний паспорт/віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення.

Винятком є в’їзд до Угорщини авіаційним транспортом, зокрема, додатково вимагається негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19, отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду, або український чи угорський сертифікат про вакцинацію, вакцинація повинна бути повною і від моменту отримання крайнього щеплення повинно минути мінімум 14 днів.

Приймається виключно негативний ПЛР-тест, негативний тест на антиген не приймається.

Франція без обмежень для в’їзду пускає українців, які вакциновані однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA). Для контролю на кордоні вимагають пред’явити документ, який підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів коронавірусу та/або про відсутність контактів з хворими особами.

Якщо вакцинації немає, в’їхати до Франції можна лише за умови пред’явлення документа, який підтверджує "нагальну необхідність" в’їзду до Франції, а також за наявності ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 годин або тесту на антиген, зробленого не раніше, ніж за 48 годин до в’їзду, пройти тест на антиген в аеропорту Франції після прибуття та дотримуватися 7-денної самоізоляції.

Зазначені умови в’їзду застосовуються як до дорослих, так і до дітей (віком від 12 років).

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Щоб подорож минула безпечно необхідно вакцинуватися проти коронавірусу. Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше було названо 10 країн, карантинні умови в'їзду до яких найбільше цікавлять українців.

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