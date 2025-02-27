Україну захистить Європа, а Путін має піти на поступки: нові заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп знову зробив низку скандальних заяв. Цього разу він пообіцяв Україні та Росії "найкращу мирну угоду" і відповів, хто й чим має поступитися.

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Повернення окупованих територій Україні

Передусім Трамп оцінив можливість повернути Україні захоплені РФ території. Він заявив, що угода про закінчення війни передбачатиме повернення під контроль Києва частини окупованих земель, та пообіцяв "зробити все можливе" і "постаратися, щоб Україна повернула собі якомога більше".

Санкції проти РФ: чи готові США піти на поступки

Під час засідання Трамп також заявив, що може послабити санкції проти Росії, проте зачекає на домовленості.

"Я думаю, що це у нас вийде. У мене була продуктивна розмова з президентом Путіним і президентом Зеленським. Ще чотири тижні тому ніхто не думав, що буде укладений мир. Ми намагатимемося укласти угоду, з якою буде згодна і Росія, і Україна. Щоб Україна повернула якомога більше", – сказав Трамп.

Членство України в НАТО

А от щодо членства України в НАТО Трамп висловився більш різко. Він заявив, що про це наша держава "має забути". Трамп сказав, що виключає можливість членства України в НАТО. На його думку, саме це спонукало Путіна розпочати повномасштабну війну.

Водночас президент США назвав господаря Кремля "розумним хлопцем та дуже хитрою людиною".

"Я мав справу з деякими справді поганими людьми, але я скажу вам, що стосується цього, він не мав наміру, на мій погляд, залагоджувати цю війну", - припустив Трамп, додавши, що, якби його не обрали, Путін не погодився би припинити бойові дії і "багато людей було б убито".

Територіальні поступки

Також президент США прокоментував можливі територіальні поступки України як частину "мирної угоди", запевнивши, що прагнутиме укласти "найкращу угоду". Трамп запевнив, що Путін "буде змушений" піти на поступки в переговорах про припинення війни в Україні.

"Йому доведеться. І я думаю, я вірю, що через те, що нас обрали, ця війна закінчиться", – сказав президент США.

Хто гарантуватиме безпеку України надалі

Президент США Дональд Трамп заявив, що гарантувати безпеку в Україні після припинення вогню будуть європейські країни. На засіданні свого кабінету міністрів він оголосив, що "не збирається давати надто багато гарантій безпеки Україні".

"Ми змусимо Європу зробити це... Ми говоримо про те, що Європа є їхнім найближчим сусідом, але ми гарантуємо, що все пройде добре", - сказав він.

Дональд Трамп також запевнив, що Велика Британія і Франція готові ввести миротворців до України. США підтримують ці ініціативи.

Угода щодо надр

Говорив президент і про угоду зі Сполученими Штатами щодо корисних копалин. Головне, з його слів, відсутність будь-яких фінансових зобов’язань, які б робили Україну боржником.

"В угоді немає ані 500 мільярдів боргу, ані 350, ані 100. Це було б несправедливо щодо нас. Якщо ми говоримо про фонд, який передбачений цією рамковою угодою, то там усе вирішено, і я вважаю, що ми маємо рівноправних партнерів", - пояснив він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки. За його словами, закінчення війни має відбутися таким чином, щоб усі знали: завтра вона не почнеться знову.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що в новій доопрацьованій угоді зі США про українські рідкісноземельні мінерали таки йтиметься про гарантії безпеки. А ще президент пообіцяв, що кількісний склад української армії буде збережено максимально.

І Трамп, і Зеленський вже підтвердили свою зустріч у Вашингтоні 28 лютого. Напередодні президент України у своєму вечірньому зверненні сказав, що гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів.

Тим часом Трамп зазначив, що зустрінеться із Зеленським для підписання угоди про рідкісноземельні мінерали та відновлення зруйнованої війною України.

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